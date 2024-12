Josema Yuste contraataca a Millán Salcedo y responde tras su dura acusación: "Yo lo que hago es no mentir"

La historia de nunca acabar. Martes y trece fue un famoso dúo cómico que se separó en 1997, hace 27 años. Sus dos integrantes (después de la salida de Fernando Conde) eran Josema Yuste y Millán Salcedo. Tras su separación han protagonizado numerosos enfrentamientos entre ambos. El último lo ha iniciado el cómico manchego atacando a Yuste y al humorista Florentino Fernández.

Millán Salcedo ha hablado en una entrevista en Vanity Fair porque se encuentra promocionando su nuevo show, Preguntamelón. Salcedo ha explicado cómo fue la separación del dúo. "No es cierto que decidimos cortar con el grupo de mutuo acuerdo. Josema quería seguir estrujando el limón", asegura el cómico en declaraciones a la revista.

El cómico manchego también ha atacado al humorista Florentino Fernández: "De hecho, después de que yo cortara, porque fui yo quien lo hizo, él (Yuste) montó un dúo con Flo, porque pensó: 'Pues ahora llamo a otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo'", asegura. "Pues no, porque puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo", continúa Salcedo.

Josema Yuste ha respondido a Salcedo en Y ahora Sonsoles. El madrileño se ha mostrado muy sorprendido por las inesperadas críticas de su excompañero: "No estoy de acuerdo en casi nada logicamente. Sinceramente, no sé a qué viene todo esto. No sé por qué ha hecho, no sé por qué dice esas cosas, no lo entiendo", asegura.

Yuste también ha querido defender a Florentino Fernández, criticado por Millán Salcedo: "Ni tampoco entiendo el ataque a 'Flo'. Yo no he hecho pareja con 'Flo' en mi vida. Yo he trabajado con muchos actores porque fue lo que decidí cuando dejé la pareja. Decidí iniciar mi carrera de actor y separarme y olvidarme de lo que había hecho con él", confiesa.

" Josema Yuste ha dejado una frase contundente tras las declaraciones de Salcedo: Sobre todo yo lo que hago es no mentir". Aunque no ha querido hacer hincapié en las palabras del cómico: " Yo no entro en ninguna polémica y menos con un compañero con el que yo he tenido una vida, una relación profesional magnífica".

El humorista madrileño ha tenido buenas palabras hacia su excompañero. Me lo he pasado muy bien, siempre lo he dicho, la persona que más me ha hecho reír ha sido Millán. T ambién he dicho que siendo diferentes nos hemos entendido muy bien siempre a nivel profesional", asegura.