El lado más polémico de Florentino Fernández: de su defensa a Pablo Motos al 'ataque' a las cómicas

Florentino Fernández es uno de los cómicos más reconocidos y queridos de España. El humorista y también actor, de 51 años, sigue acumulando proyectos tanto en cine como en televisión. Su último trabajo profesional será como doblador, ya que el cómico ha prestado su voz al personaje principal de la película Kung Fu Panda 4.

Pablo Motos recibirá al cómico este miércoles, 13 de marzo, en El Hormiguero para presentar la cuarta entrega de la exitosa saga de animación, en lo que se espera sea una noche carga de diversión y risas. Y es que el presentador y el actor guardan una buena relación desde hace años, tanto profesional como personal.

Prueba de la buena sintonía entre Motos y Fernández es la ocasión en la que el humorista salió en defensa del presentador, en plena polémica tras protagonizar una campaña del Ministerio de Igualdad por sus actitudes supuestamente machistas con algunas de sus invitadas en el programa de Antena 3.

Florentino Fernández en 'El Hormiguero'.

"El Hormiguero es un sitio al que hay que ir a divertirse. Creo que se están pasando mogollón con Pablo", aseguró en el pódcast Transmite la Ser, aunque admitió que las críticas son un peaje que pagan "las figuras públicas".

El humorista excusó el comportamiento de Motos en el "contexto de hace 10 años": "Todos vamos evolucionando y vamos frenando nuestra lengua, que estaba en otro contexto hace 10-15 años. Creo que algunos sacan una cosa, un fragmento, y entienden lo que quieren entender, también porque hay un negocio detrás de los clics en las webs".

Sus polémicas declaraciones sobre las cómicas

Fernández se sintió identificado con Motos, al haberse visto envuelto en una gran polémica año y medio antes. El cómico dio una entrevista al diario El Mundo, generando una gran controversia por su respuesta a una pregunta: "¿Sigue siendo el de la comedia un mundo machista?". "No, yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza", contestó el humorista.

El diario insistía en el tema. "¿De verdad crees que es solo cuestión de talento?", le preguntó. "Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. 'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres", señaló. Florentino aseguró que respetaba todas las reivindicaciones y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero "luego tienes que demostrar que estás a la altura".

Las redes sociales estallaron ante estas declaraciones, acusando al humorista de "machista" y recordando el talento de diferentes cómicas del país como Silvia Abril, Yolanda Ramos o Eva Hache. El revuelo provocó que Florentino pidiera disculpas en Instagram. "Soy plenamente consciente de que por encima de todo lo que quiero es igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas, sé que hasta hace muy poquito esto no era así", comenzó diciendo.

"Mis compañeras cómicas siempre han estado con problemas, con prejuicios, la sociedad siempre parece que las ha dejado como de lado...", señaló, para reconocer que las cómicas "lo están petando" y "lo están reventando y yo me estoy descojonando con ellas", continuó. "Quiero igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas. Por eso decía que sueño con que el talento sea al final el que decida", añadió.

Acusaciones de "homófobo"

Esta no ha sido la única polémica relacionada con el humorista. En una ocasión, fue acusado de "homófobo" por imitar a una persona homosexual en el programa Mastrerchef. De hecho, tanto TVE como la productora del programa eliminaron todas las escenas ante el revuelo que generó en redes.

En cambio, el humorista no se disculpó entonces: "Nada en la vida es tan grave como para no poder hacer un chiste. Yo siempre he hecho humor con mucho respeto, lo primero por mí. El problema no lo tengo yo, lo tienen ellos".

De forma más reciente, el humorista protagonizó una nueva polémica el año pasado en MasterChef Celebrity al buscar varios "piquitos" con algunos concursantes, entre ellos, al actor Eduardo Casanova.

Precisamente, durante la presentación de la octava edición del concurso, Pepe Rodríguez reconoció que tenía cierto respeto a cómo iba a reaccionar la audiencia tras el caso Rubiales: "Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. ¡La que nos va a caer", explicó.