La sobrina de Chiquito de la Calzada pasa 'al ataqueerr' por la estatua a su tío: "Hemos pagado un trocito de calle Larios"

Siete años después de la muerte de Chiquito de la Calzada en 2017, el humorista vuelve a estar de actualidad por la polémica que rodea a su herencia y su estatua. Loli Arjona, sobrina y heredera universal del cómico ha hablado en Y ahora Sonsoles para pedir una estatua de su tío en el centro de Málaga.

El cómico tiene una estatua de dos metros en el barrio malagueño de Huelin desde diciembre de 2021. Fue impulsada por la Asociación del Humorismo Español (ASHUMES). Pero la sobrina no estuvo presente en la inauguración de la misma: "La agradezco, pero de la otra estatua no voy a hablar".

Loli Arjona asegura que la última voluntad de Chiquito era tener una estatua en el centro de Málaga. "Ahora hay una farola y él quería estar en el pasaje Chinitas. Lleva cuatro años gestionándose. Con los impuestos que ha pagado mi tío y que he pagado yo, un trocito de Calle Larios lo tenemos pagado para que la pongan", reclama la sobrina.

La heredera del cómico asegura que la estatua que quiere poner en el centro de Málaga ya está hecha, aunque nadie la ha visto. "La escultura aún no se ha visto. Yo la vi y se me pusieron los pelos de punta. Porque es mi tío y va a ser bueno para Málaga", sostiene. "Por favor, que la pongan. Chiquito tiene una estatua y tienen que ponerla. No puede estar guardada", asegura Loli Arjona.

Antonio Montiel, pintor y amigo de Chiquito, ha entrado en directo en Y ahora Sonsoles y no comparte que el deseo de Chiquito fuese tener una estatua en la calle Larios: "Yo eso nunca lo escuché. Los últimos 12 años pasé con él la Nochebuena, Año Nuevo y Navidad juntos. Nunca se habló absolutamente nada de esto de la estatua".

El pintor reivindica la estatua de Chiquito de la Calzada en Huelin: "Fue una iniciativa en la que lucharon mucho el grupo de humoristas encabezado por Toni Antonio. Querían homenajear a Chiquito en Málaga y darle un sitio a un auténtico personaje del humor en España". La estatua está colocada en un parque que también lleva el nombre del cómico.

La polémica también rodea a la sobrina de Chiquito por la herencia, que recibió en exclusiva provocando una guerra familiar. "Me hicieron daño. Él podía dejar la herencia a quien quisiera. Cada uno hace con su vida y con su dinero lo que quiera", confiesa Loli.

