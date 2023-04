Más gente imitando a Chiquito de la Calzada: un pueblo de Segovia se lanza al ataque del récord Guinness

Noticias relacionadas El semáforo de Chiquito de la Calzada te felicita la Navidad en Málaga

“¿Cómor?”. Has oído bien. Un pueblo de Segovia se lanza al ‘ataquer’ para congregar al mayor número de personas imitando al genio del humor Chiquito de la Calzada y conseguir el récord Guinness. El municipio de Sepúlveda vivirá así la primera edición de su Festival de Humor en la calle, que tendrá lugar en la villa del 21 al 23 de abril, en cuatro escenarios diferentes.

No hay excusa para no reír y además la organización nos cuenta cómo tenemos que hacerlo. Por supuesto no puede faltar la camisa estampada y luego hay que aprenderse expresiones como “quietorr, siete caballos vienen de Bonanza y pecador”

Un homenaje que quieren rendir desde tierras segoviana al humorista que fue capaz de crear un vocabulario propio y expresiones que ya forman parte del léxico de todos. Y es que todos hemos dicho eso de ‘eres un torpedo’ o ‘por la gloria de mi madre’. Por eso, desde la Asociación Cultural Corderitititito y el Ayuntamiento de Sepúlveda han tenido esta idea con la que pretender llamar la atención de todos los turistas. Y es algo que parecen que han conseguido.

La organización elegirá a los 10 mejores imitadores del genio malagueño, quienes actuarán en el escenario de la plaza del Trigo durante el sábado. Los tres mejores pasarán a la final, que se celebrará al mediodía del domingo en la Plaza de España. Hay que recordar que en Málga, el Ayuntamiento ya puso en marcha un semáforo con su imagen y con sus expresiones típicas.

El I Festival de Humor en la Calle 'Corderitititito', que coge el nombre de un famoso sketch de Faemino y Cansado, también contará con la participación de diversos artistas y humoristas, como Pablo Carbonell, quien ofrecerá un concierto de guitarra, o el cómico vallisoletano J.J. Vaquero. Hasta luego Lucas.

