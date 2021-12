¿Por qué se separaron Martes y 13? Así lo han contado Josema y Millán Salcedo en la televisión

Noticias relacionadas Kiko Rivera, Susanna Griso y otros famosos que llevan mal las imitaciones

La noche del 31 de diciembre está asociada, televisivamente, al dúo humorístico Martes y Trece, formado por Josema Yuste y Millán Salcedo. Durante casi una década los espectadores esperaban como agua de mayo sus especiales de Nochevieja, donde repasaban la actualidad del país con mucho humor, mezclando imitaciones de celebridades (Encarna Sánchez, Isabel Pantoja, Tina Turner) con chispeantes creaciones originales (la folclórica Paca Carmona).

Martes y Trece nació como trío, en 1976. Josema Yuste conoció a Millán Salcedo y Fernando Conde en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y en 1979 comienzan a trabajar como trío cómico bajo el nombre Martes y Trece. Con esta formación protagonizan alguna película, e incluso fueron humoristas del famoso programa Un, dos, tres, responda otra vez.

Más tarde, en 1985, Fernando abandona Martes y Trece de forma voluntaria, pues no le gusta la forma en la que se están llevando a cabo los espectáculos ni su papel en los mismos, y Josema y Millán continúan como dúo.

Entonces es cuando terminan de despuntar, y se convierten en unos imprescindibles de los programas de Nochevieja de Televisión Española, con especiales desde 1989 hasta 1997, titulados ‘El 92 cava con todo’ o ‘A por uvas’. Al más puro estilo de la película Muertos de risa, delante de las cámaras tenían una química brutal, pero una vez se apagaban los focos cada uno se iba a su casa y no tenían mucha mayor relación.

A mediados de los 90 Josema comienza a trabajar desligándose de Millán en películas como Adiós, tiburón o la serie Todos los hombres sois iguales. Salcedo, por su parte, intenta probar suerte como director en la serie Kety no para, estrenada en otoño de 1997. Martes y Trece se disolvería para siempre el 31 de diciembre de 1997, pero ¿por qué se separaron?

Hay que remontarse unos años antes para encontrar fuertes grietas en el dúo. Un punto de inflexión fue el especial El 92 cava con todo, emitido en la Nochevieja de 1991. El eje del programa era un viaje de las entonces amigas Encarna Sánchez (Millán) e Isabel Pantoja (Josema). Ni a la locutora ni a la tonadillera les pareció bien que su relación se parodiase en un programa de tal magnitud, e intentaron parar por todos los medios su grabación y emisión.

Encarna se dedicó a llamar al hotel donde se desarrollaba la acción, y dejó numerosos mensajes al dúo. Millán, finalmente, le devolvió la llamada, y Encarna respondió airada. “Estoy con Rosa Conde y ese programa no va a emitirse”, dijo la periodista. Salcedo preguntó la razón, y según sus palabras, Encarna “perjuró al más puro estilo camionero y me lio la de San Quintín”. Así le ordenó “a voz en grito que suspendiéramos la grabación de inmediato”, y advirtió que tendrían que atenerse a las consecuencias. Cuando Millán le explicó a su compañero lo sucedido, Yuste le dijo que eso le sucedía por devolver la llamada, lo que hizo a Millán sintiese falta de apoyo muy considerable.

En verano de 1992 el dúo tiene muchísimo trabajo, y gozan de una popularidad enorme. Le pasa factura a la salud mental de Millán Salcedo. “Decidí dejar el dúo por saturación, Bertín. Estaba 24 horas al día fuera de casa y no lo pude aguantar. Me quedé en blanco en medio de un espectáculo y se me fue la olla”, le diría a Osborne en Mi casa es la tuya, en 2016. El show al que hace referencia tuvo lugar en la Expo de Sevilla, y fue incapaz de seguir el juego a su compañero. Tuvo que descansar en una clínica. “Cuando me curé y salí, decidí que había que cortar con muchas cosas que me hacían daño en mi vida y entre esas cosas estaba Martes y Trece. Era demasiado para mí, decidí cortar y corté”, advirtió.

Para Josema Yuste, la separación tuvo otros argumentos. “Millán tenía sus motivos y yo los míos. Fue una cosa mutua”, diría en el programa Lazos de Sangre de TVE en 2020. Un programa en el que dijo abiertamente que “amigos lo que se dice amigos, creo que nunca hemos sido”. “Creo que Millán estaba superado por la presión del público incluso de los mánagers. Al final, él tenía sus motivos y yo los míos”, añadía el actor, que comentaba que “el estado de ánimo de Millán es muy variable y eso choca”. “Creo que él nunca entendió el porqué de nuestra separación”, dijo por su parte Millán, en ese mismo programa. “De hecho,e hecho creo que sigue sin entenderlo”, sentenciaba.

