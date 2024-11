Leticia Sabater reaparece tras la muerte de su padre y rompe a llorar: "He ganado más dinero que él, con lo tonta y fea que era"

Leticia Sabater es uno de esos personajes de la televisión de nuestro país que podemos definir como inmortales. La expresentadora de programas infantiles como Desayuna con alegría, A mediodía, alegría o Lo que hay que tener vuelve a estar en el foco informativo, tras diversas noticias alrededor de su persona.

En primer lugar, hay que recordar que el padre de Sabater falleció el pasado 2 de noviembre a causa de un fallo multiorgánico. "No he tenido mucha relación con él. Yo he estado más unida a mi madre y a mis hermanas. Estoy perfectamente y sinceramente, cuando murió no lo sentí en absoluto. Él ha muerto mayor, me reconforta saber que ha vivido como ha querido", confesaba Leticia.

Por otro lado, la polifacética actriz y cantante catalana no ha faltado a su tradicional cita con su lanzamiento musical navideño. El langostino rufino ha sido el último villancico con el que pretende que los españoles disfruten en estas celebraciones navideñas. Una vez más, el estilo festivo y desenfado de este villancico sorprende a propios y extraños.

Para hablar de su actualidad y más cosas, Leticia Sabater visitaba este jueves el programa de la sobremesa de Antena, Y ahora Sonsoles. El formato vespertino liderado por la periodista Sonsoles Ónega recibía con los brazos abiertos a la expresentadora catalana.

"¡Estás cañona!", le decía Ónega tras recibirla en el plató. Iba a ser la primera entrevista que concedía Leticia, tras el reciente fallecimiento de su padre y la artista se expresaba así, al respecto: "Mi padre y yo nunca nos hemos llevado bien".

"Le he tenido respeto profesionalmente porque ha sido un gran ingeniero de minas, pero como persona dejaba mucho que desear. Por educación he esperado a que falleciera", admitía Sabater en pleno directo.

"No le gustaban mis defectos y de pequeña tenía muchos problemas de compresión. Mi padre eso no lo aceptaba de ninguna manera. He sufrido bullying con muchísimo dolor, pero en mi casa con mi padre sufría mucho más", confesaba visiblemente emocionada la exconcursante de Supervivientes.

"La muerte de mi padre para mí es un alivio . Con todo lo tonta que era, he ganado mucho más dinero que mi padre siendo Ingeniero de minas" La confesión de @SABATERLETICIA pic.twitter.com/B4TOp2JNiK — TVMASPI (@sebas_maspons) November 28, 2024

"En la vida puedes ser muy fea y torpe cuando eres pequeñita, pero sin embargo, te puedes convertir en una auténtica reina por más pobre o tonta que seas", se expresaba ante la audiencia de Atresmedia.

"He hecho mucho porque mi padre me admirara y él me ignoraba. Pensaba que era un cero a la izquierda", seguía relatando su infancia. "Mis fans me han dado toda la fuerza que yo necesito para ser hoy la mujer que soy. Si fuera por mi padre estaría en un hoyo. Es duro decir que es un alivio que se haya muerto mi padre".

"No es bonito lo que te voy a decir. Pero con todo lo tonta, fea y torpe que era y mi padre con todo lo listo que era y buen ingeniero, el más listo del mundo... He ganado más dinero que él", expresaba así, Leticia Sabater todo su dolor. "Las mujeres facturan", añadía Sonsoles Ónega a su testimonio.

También abordaron el caso abierto por la desaparición de su expareja Bobby. "¿De Bobby te has olvidado?", preguntaba la presentadora de Y ahora Sonsoles. "Que quede claro que no vengo a hablar de esto. Venía a hablar de mí, de mi infancia y demás. Este ha sido uno de dos momentos más dolorosos de mi vida. Es la desaparición casi de un hermano para mí. No estoy preparada para hablar de este tema", confesaba la expresentadora.

"Hoy sigo preguntando por él. La mente jamás descansa con una cosa así", añadía Sabater sobre la desaparición de Bobby, su expareja. "Si apareciera me casaría con él", no dudaba en apuntar la polifacética artista.