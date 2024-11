Muere Jorge, el padre de Leticia Sabater, a los 91 años a causa de un fallo multiorgánico

El pasado sábado, 2 de noviembre, Leticia Sabater (58 años) tuvo que hacer frente a una dolorosa pérdida. Su padre, el doctor ingeniero de minas Jorge Sabater de Sabatés, fallecía a los 91 años a consecuencia de un fallo multiorgánico.

El catalán perdía la vida de forma repentina en su residencia de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, dejando desolada a su familia, en especial a su hija Leticia, que aprovechaba par dar un paso al frente y confesar cómo ha vivido la trágica noticia.

"Me consuela saber que no ha sufrido. Al final, esto es ley de vida. Nunca ha tenido ninguna enfermedad, ha vivido como un rey y ha disfrutado muchísimo de la vida", explicaba la cantante y actriz al medio Fórmula TV.

Leticia Sabater, durante un concierto en 2022. Gtres

Pese a la tristeza que implica una noticia de este tipo, la que fuera presentadora de Mucha Marcha se mostraba de forma entera, asegurando que no tenía un vínculo muy cercano a él.

"No he tenido mucha relación con él. Yo he estado más unida a mi madre y a mis hermanas. Estoy bien porque a partir de los 90 años sé que una persona puede fallecer en cualquier momento. Él ha muerto mayor, me reconforta saber que ha vivido como ha querido", confesaba Leticia ante el citado portal.

En los últimos días, el padre de Leticia mostró debilidad y especial desgana. "No le apetecía levantarse y finalmente ha fallecido", ha declarado la artista. Asimismo, la que fuera también un rostro recurrente en Telecinco aprovechaba para confesar que el último adiós a su padre se había producido en la más estricta intimidad, pues así lo deseaba su familia y entorno más cercano.

"Queríamos privacidad y discreción, no queríamos que se montara ningún circo", sentenciaba la cantante, a la vez que anunciaba que el discreto funeral había tenido lugar en la localidad madrileña de Valdemoro.

Leticia Sabater, durante la emisión del programa 'Acorralados' en 2011. Gtres

Cabe recordar que la madre de Leticia, María del Carmen Alonso Martínez-Cobo, fallecía en el año 2011 a los 64 años por un tumor, por lo que la cantante ha perdido ya a sus dos progenitores. Aprovechando su paso por el extinto Sálvame Deluxe, Sabater confesaba la importancia que tenía su madre en su vida diaria. "Fue la mejor, una madraza. Me ha hecho ser una grandísima persona", apostillaba Leticia, entre lágrimas, en el reconocido formato de Telecinco.

Además de a su madre y ahora a su padre, Leticia Sabater volvió a vivir de cerca la muerte tras el fallecimiento de su hermana Silvia. En el año 2020 y de forma completamente inesperada, ésta perdía la vida a causa de un infarto mientras dormía, algo que supuso un duro revés para la actriz, pues su hermana siempre había sido uno de sus grandes apoyos públicos.

Muestra de ello fue la férrea defensa realizada por Silvia acudiendo a los platós de Supervivientes y Acorraladaos para defender a Leticia. Además, también participó en el videoclip de la canción navideña El polvorón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LETICIA SABATER!oficial! (@leticiasabateralonso)

Al margen de la tragedia familiar que rodea a Leticia, ésta sigue encontrando en su hermana Casilda, arquitecta y madre de dos niños, su pilar fundamental tras esta última y dolorosa pérdida. Asimismo, Leticia halla su principal refugio en el trabajo y, como ha reflejado en sus redes sociales en estas últimas horas, todos sus compromisos continúan en marcha.