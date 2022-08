Qué fue de Antonio Zabálburu, el mítico doctor de 'Hospital Central' que se vio obligado a reinventarse

Desde el 30 de abril del 2000 hasta el 27 de diciembre de 2012 hubo en emisión en Telecinco una serie que hizo historia por encima de las demás, por longeva y exitosa: Hospital Central. 12 años en los que fueron incontables los actores que desfilaron por el serial más célebre del momento, e inabarcables las tramas que se desarrollaron semanalmente.

Eso sí, hay un actor que puede presumir y vanagloriarse de ser el único que apareció en todos y cada uno de los 300 capítulos de la ficción y las 20 temporadas que aglutinó. Esa persona es Antonio Zabálburu (48 años), el mítico doctor Javier Sotomayor. No cabe duda de que ese 30 de abril de la recién estrenada década le cambió la vida a Zabálburu y también conoció, en la parte menos positivo del éxito, lo que es el encasillamiento, pero ésa es otra historia.

Zabálburu, natural de Bilbao, Getxo, tuvo claro desde joven que lo suyo era la interpretación y actuar. Por eso, un buen día hizo el petate y se marchó a Madrid a probar suerte en Arte Dramático. Hospital Central le cayó del cielo y supo cogerlo al vuelo. Comenzó en la ficción siendo residente MIR y, al cabo del tiempo, ejerció de médico adjunto. Eso sí, no hay que olvidar que antes de la serie médica por excelencia, Zabálburu dejó su impronta en otro clásico in eternum, Compañeros.

El actor Antonio Zabálburu en un acto público en enero de 2015. Gtres

Eso sí, nada que ver en su duración, pues en Compañeros tan sólo trabajó en la primera temporada. Hizo apariciones estelares, además, en Manos a la obra y Al salir de clase. Tras la alargada sombra de Hospital Central, el trabajo se espació y el teléfono sonó, pero no tanto como se esperaba. Apareció en El don de Alba, más tarde en un cortometraje en Bilbao; en 2017 en Perdóname, Señor, y entre 2018 y 2019 en La que se avecina.

En ese punto de su vida, a excepción de algún trabajo puntual, el mundo de la interpretación comenzó a pasar a un segundo plano para él. Otra vertiente laboral se abrió paso para Antonio Zabálburu. El mundo del coaching y el emprendimiento le despertó curiosidad a sus 46 años.

"Soy un coach de productividad para una empresa del sector inmobiliario y me dedico a ayudar a empresarios a levantar su propio negocio. Cuando no puedes seguir viviendo de lo que has estado viviendo o emprendes o eliges ser empleado en otra empresa. Cuando eres actor no dejas de ser empleado, trabajas para una productora o una cadena, y la diferencia en ser emprendedor es bastante destacable: en un lado estás esperando a que tu teléfono suene y en el otro haces tú que ese teléfono suene", aseguró en Yahoo! en 2019.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Zabalburu (@antoniozabalburuoficial)

No sólo cambió su vida por su trabajo, sino que un día se mudó de la ciudad al campo: "Yo lo defino como estar toda tu vida dedicándote a ser otra persona y dedicarte a ser tú. Cuando llevas muchos años, no solamente haciendo televisión, estás siempre haciendo un personaje que no eres tú. Desde que dejé todo empecé a crear mi personaje con mi intimidad".

En la citada entrevista se sorprendía de que aún lo reconocieran por la calle: "Es impresionante. Parece que estuviéramos todavía en el 2010. Todavía es constante como si estuviera en antena. Algo que me sigue sorprendiendo. No me molesta en absoluto, lo agradezco porque son ellos los que me han dado de comer y veían la serie".

Antonio sostiene siempre que se le pregunta que un día se hartó de que nadie lo llamara y creó su propio trabajo. "No esperes que alguien te dé trabajo. No esperes que alguien te diga 'trabaja conmigo'. Trabaja tú contigo. En Estados Unidos están más habituados desde pequeñitos a crear su propia empresa, a ser emprendedores, a buscarse la vida. Crean start ups, crean contenido. Ahora me tengo que meter en el mundo digital, emplearme y adaptarme a él. Yo animaría a ver esos caminos de creación propia. Lo tenemos todo en Internet, está ahí al alcance", manifestó en Why Not en 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Zabalburu (@antoniozabalburuoficial)

A nivel sentimental, el actor está felizmente casado con Gemma Puxeu, con la que tiene cuatro hijos. Gemma es enóloga y junto a ella ha montado un negocio familiar. En la comarca de la Vera, en Cáceres, Zabálburu montó Mama´s Garden, una acogedora casa rural en plena naturaleza, donde además venden su propio aceite y ofrecen catas de vino.

"Con Gemma -que es enóloga- hacemos microteatro: presentamos el vino a través de una historia de amor", aseguró Antonio en Diez Minutos. Un proyecto que le llena, pues se confesó amante de la naturaleza en dicha revista: "Soy de Bilbao y llegué a Madrid con 18 años para ser actor, pero no soy nada urbanita. El plus es que a mi mujer le gusta el campo incluso más que a mí". Puxeu tiene grandes cualidades para Zabálburu: "Siempre está con una sonrisa en el rostro, es cariñosa, amorosa y te deja ser…".

Sigue los temas que te interesan