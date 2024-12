Jorge Javier no se corta y apunta directamente en pleno directo a Ana Rosa: "Es lo único que te falta por tener en Mediaset"

Empieza la semana y con ella, una nueva emisión de El diario de Jorge. Los espectadores de Mediaset esperaban con ganas la vuelta del talk show de testimonios, que se emite en Telecinco de lunes a viernes desde las 15.45 hasta las 17.40 horas.

Cada día, el programa recibe a diversas personas anónimas que comparten su testimonio personal sobre un tema previamente planteado, generalmente relacionado con conflictos familiares o problemas sentimentales. Además, hasta el 20 de septiembre de 2024, los viernes se dedicaban a un formato de dating show, en el que los invitados buscaban pareja.

El diario de Jorge terminaba este lunes 2 de diciembre con la historia de unas primas que no se dirigían la palabra, desde hace año y medio. El motivo resultará curioso, cuanto menos, para la audiencia de Mediaset. Una de las primas había hecho caso omiso a la otra, tras haber realizado un pedido de grandes cantidades de fruta, en específico melones y naranjas.

Ambas protagonizaron un surrealista encuentro en plató con Jorge Javier y finalmente ambas decidieron dejar atrás sus diferencias. "Mañana me tiene que llevar los melones a mi casa", puntualizaba Verónica ante el conflicto con su prima María. Jorge Javier no iba a ser menos y quiso alimentar el juego en la conversación: "¿Desde entonces tu hijo ha vuelto a comer melones?". Verónica le afirmaba que sí, pero se negaba a tener que pagarlos.

"Quítame ya este melón, se titula el programa", le decía Ana Rosa a Jorge Javier, en el ya tradicional relevo entre El diario de Jorge y TardeAR. "Cuatro melones, un par de naranjas y un año y medio sin hablarse", apuntaba el presentador catalán sobre la última historia vivida en su programa.

"Pues lo normal", añadía la comunicadora madrileña. "Esto es la vida...¿qué me cuentas", afirmaba Jorge Javier ante la atenta mirada de Quintana. "Has visto este fin de semana que está todo el mundo y las redes revueltas porque Bustamante ha aparecido en otro concierto, con un cambio de imagen: un poco más rellenito", relataba sobre uno de los temas más comentados en las últimas horas.

"Le hemos preguntado y vamos a contar qué nos ha dicho", añadía Ana Rosa sobre uno de los primeros temas que iba a abordar el equipo de TardeAR, este primer lunes del mes de diciembre. "¿Sabes lo que voy a hacer ahora mismo no?", le preguntaba Jorge Javier.

"Irte ahora mismo a camerino y poner la tele. Oye, por cierto, ¿tú tienes tele en el camerino?", preguntaba la presentadora de TardeAR al presentador de Gran Hermano. "¡Sí! Claro que tengo tele en el camerino", le respondía el catalán. "Yo no", se lamentaba la periodista.

Jorge Javier y Ana Rosa

Jorge Javier aprovechó para decirle que le iba a "enviar un vídeo" para que pudiera comprobar que tiene un televisor en los camerinos de Mediaset. "¿Qué te piensas que te miento?", le llegó a decir Jorge Javier.

"No, no. Si yo estoy aquí para protestar que yo no tengo", denunciaba públicamente la presentadora. "Pues escucha, será lo único que te queda por no tener en esta cadena ya. Hala, hasta mañana", se despedía, entre risas, Jorge Javier. "Tienes toda la razón, tengo zapatos. Hasta luego", finalizaba Ana Rosa la conversación.