David Bustamante habla por primera vez sobre su cambio físico en 'TardeAR': "Nada que no se pueda solucionar"

El nombre de David Bustamente se ha convertido en viral, en las últimas horas, en nuestro país. El popular cantante de 42 años es tendencia debido a un vídeo que ha corrido como la pólvora en todas las redes sociales.

El cántabro volvió a subirse a un escenario, el pasado 30 de noviembre, en el municipio leonés de Ponferrada. Ese fue el día donde Bustamante sorprendió a propios y extraños y mostró una imagen diferente a la que ha ido mostrando durante toda su carrera profesional.

En este caso, se podía observar que David Bustamante lucía un aspecto físico diferente. Aparentemente, era palpable que había aumentado de peso y muchos se preguntaban el porqué de este nuevo cambio. Además, el cantante cambio optó por cambiarse el estilo de peinado. Así, lució un corte con un flequillo más largo.

De esta manera, en TardeAR, programa de las sobremesas de Telecinco, no dudaron en contactar directamente con el artista para conocer de primera mano el porqué de este sorprendente cambio físico. "Una vez más las redes se han inundado de comentarios sobre el aspecto físico. Ha vuelto a subir de peso y nosotros sabemos de su propia boca por qué ha cogido esos kilitos", arrancaba Ana Rosa.

"Si no fuera por ti ni me hubiera enterado de eso, gracias por tu preocupación pero yo estoy bien... Nada más que añadír", se pronunciaba David Bustamante sobre la polémica. "Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar. Feliz Navidad y un fuerte abrazo. No obstante, os agradezco la preocupación", declaraba el artista al equipo de TardeAR.

"Enhorabuena a Bustamante que ha dejado de fumar. Eso es lo importante que ha dejado de fumar", apuntaba Bea Archidona tras una conversación telefónica del artista con el programa de Ana Rosa Quintana.

👉 Este pasado sábado, 30 de noviembre, el cantante volvió a subirse a los escenarios para ofrecer un concierto gratuito en el municipio leonés de Ponferrada pic.twitter.com/OR4WwsAp3Z — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 2, 2024

"Os puedo decir que está super feliz y mejor que nunca. Sigue siendo el gran artista que es, tenga 10 kilos más arriba o abajo. Ya adelgazará", explicaba Lolita. Por su parte, Cristina Cifuentes también quiso dar su opinión sobre el tema del día: "Bienvendio Bustamante al mundo donde tienen que vivir la mayoría de las mujeres, que se nos cuestiona permanentemente por nuestro peso".

David Bustamante habla en 'TardeAR'

"Totalmente de acuerdo", le respondía Cristina Tárrega. "Pues yo tengo que decir que lo que más me ha sorprendido no es el peso, ha sido el corte de pelo", apuntaba Ana Rosa. "Ese corte no nos gusta", opinaba también Bea Archidona.

"Doy por válido lo de dejar de fumar porque se coge mucho peso. David ahora está feliz y tranquilo", añadía Tárrega. "Al final todos estamos expuestos, pero es que este tema es recurrente, el aspecto físico. No es el único artista que le ha pasado, están diciendo: 'Basta ya'".