Dani Martín, alto y claro tras la polémica entre Motos y Broncano: "'El Hormiguero' es mítico, hay que venir"

El carismático Dani Martín visitó ayer, jueves 28 de noviembre, de nuevo el programa presentado por Pablo Motos, El Hormiguero, para presentar su nuevo disco, 'El último día de nuestras vidas'. El artista madrileño ha vuelto a los escenarios con nuevos temas y nueva gira para 2026, después de haber hecho sold out en los diez conciertos que tiene previsto ofrecer en el WiZink Center de Madrid en 2025.

"Te he echado de menos", comenzó diciendo Pablo Motos al artista tras tomar asiento. "Recuerdo una conversación telefónica contigo que te dije: 'Cuando he ido a El Hormiguero, ha sido cuando más entradas de conciertos he vendido en mi vida', apuntó Dani Martín, mostrando gran complicidad. "Yo he vendido aquí, en una noche, dos WiZink Center", añadió.

Tras esta bienvenida tan cálida por ambas partes, Pablo Motos puso sobre la mesa el cambio físico de Dani. "He adelgazado 30 kilos", reconoció este. Pero entonces quiso hacer un paréntesis. "¿Sabes una cosa?", le preguntó a Pablo. "A favor de mi público. En la gira en la que más entradas he vendido estaba gordo como una ballena, que fue la gira anterior. La gente viene a verme esté gordo o flaco, y eso significa que lo importante son las canciones".

Además, también quiso dejar claro que ha dejado el alcohol y se ha centrado en una alimentación más saludable y variada, así como un estilo de vida más sano. "Ahora mismo estoy como un rayo", aseguró muy orgullo de sí mismo.

Tras esto, Pablo Motos escuchó algunos de los temas del nuevo disco de Dani, y quiso hacer una aclaración sobre un tema que ha tenido críticas por narrar una historia de amor hacia una chica joven. "Soy superfeminista, mis padres han colaborado en casa los dos, he tenido la educación más feminista del mundo. Tenía que decirlo".

"'El Hormiguero' es mítico"

Asimismo, el conductor de El Hormiguero quiso dedicar unas bonitas palabras a su invitado de este jueves para finalizar la entrevista.

"El regalo más grande que tiene este programa es la gente que conoces que hay veces que se convierten en parte de tu vida y puedes ir viendo su evolución", apuntó. "Tú cada día estás mejor. Cada día te quiero más y me encanta verlo", añadió Motos.

No obstante, las muestras de agradecimiento no se quedaron ahí, y es que Dani Martín quiso devolver estas muestras de cariño a Pablo. "Nos hemos ayudado mutuamente en montón de cosas. Para mí El Hormiguero es algo mítico, hay que venir aquí".

Pese a la polémica con La Revuelta con David Broncano, El Hormiguero cierra noviembre como el programa más visto de la televisión con una media de un 15,5% de cuota y 2.066.000 espectadores de media. El programa de La 1 firma su peor mes desde su estreno en La 1, con un 15,3% y 2.035.000 espectadores