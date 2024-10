Paz Vega recuerda cómo fue su encuentro con Harvey Weinstein: "Destilaba un gran ego y mucha prepotencia"

Paz Vega ha sorprendido con su debut como directora con Rita. Su ópera prima está logrando estupendos elogios de la crítica y la prensa especializada ya ha incluido a la sevillana entre las posibles candidatas al Goya a la mejor dirección novel. En plena promoción de su proyecto, la artista ha acudido de invitada a Col·lapse, el talk show que conduce Ricard Ustrell en TV3.

El presentador de la cadena autonómica recordó que la actriz tuvo una breve relación profesional con Harvey Weinstein. La sevillana encarnó a la icónica soprano griega Maria Callas en Grace de Mónaco, el biopic sobre la mítica Grace Kelly que dirigió Olivier Dahan en 2014 y que protagonizó Nicole Kidman como la actriz reconvertida en princesa. El exproductor fue el encargado de distribuir la cinta en Estados Unidos.

Condenado en 2020 a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual tras un juicio histórico para el movimiento Me Too. A pesar de ello, la condena fue anulada por errores en el proceso y está pendiente en que el juicio se vuelva a realizar. Con otra acusación surgida en este pasado septiembre.

En 2022, fue condenado a 16 años de prisión por los delitos similares, pero en California, lo que provocó que el gobernador de este estado, Gavin Newsom, que Weinstein fuese trasladado a California para cumplir su condena, aunque proseguirá su estancia en Nueva York, debido a la repetición del juicio.

Ustrell le preguntó a Vega cómo fue su relación laboral con el exmagnate. “Él, creo, adquirió nuestra película, después de estar rodada. Fue Grace de Mónaco. La estrenamos en Cannes, fue la película de inauguración”, explicaba al presentador. “¿Cómo le recuerdas?”, le preguntó el presentador. “Como un señor con una sensación de poder infinito”, explicaba la actriz y directora.

“Siempre rodeado de muchas mujeres y esa cosa de ser una persona con un gran ego y que destilaba prepotencia, absolutamente, y poder. Lo tenía, se lo dieron y dejaron que ejerza ese poder”, agregaba Vega con tono serio.

Ustrell le preguntó sobre su ópera prima. Vega definía a Rita como “una carta de amor” a su “infancia”, así como aquellos que vivieron su niñez en la década de los 80. La actriz y directora reveló que comenzó a estudiar periodismo… pero no fue porque tuviera vocación para la redacción, sino por otros motivos.

“Empecé a estudiar periodismo, por cierto, pero no por vocación ni nada de eso. Si no porque era la facultad que más cerca me pillaba del Centro de Interpretación”, explicaba al presentador.