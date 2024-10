La fuerte carga erótica de '¿A qué estás esperando?': "No hubiera sido posible sin coordinadoras de intimidad"

El universo de Megan Maxwell salta a la pequeña pantalla. Este 20 de octubre, en Atresplayer, se estrena ¿A qué estás esperando?, adaptación de sus dos novelas Tampoco es para tanto y el libro homónimo que da el título a la serie. Adriana Torrebejano y Rubén Cortada se convierten en una pareja explosiva cuya atracción puramente sexual termina derivando en sentimientos profundos que irán a más. “Me da mucho gusto que me ofrezcan personajes así de disfrutones”, expresa la actriz.

¿A qué estás esperando? es una comedia erótico-romántica que explora las contradicciones sobre el amor a través de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia. Además, se adentra en la búsqueda de patrones sexoafectivos que se distancien de los estándares patriarcales.

“No se suelen ver personajes femeninos así, que sean mujeres tan liberadas sexualmente. Me ha gustado que tanto Sonia como Can se miran desde el mismo peldaño, de igual a igual. No se juzga que ella sea tan libre sexualmente. Hay que ser feminista en la vida. Me encanta que Megan Maxwell haya escrito sobre este tipo de mujeres, que existen pero no las enseñamos lo suficiente en ficción y es súper importante”, defiende Adriana Torrebejano en una entrevista concedida a BLUPER.

“A mí también me gusta que Can, mi personaje, no la juzgue en ningún momento. Es importante este punto. Es más, incorpora morbo a la situación de ellos dos, que ella está en ese nivel de libertad sexual”, añade Rubén Cortada, quien se enfrentaba a su primer papel erótico. A pesar de su porte de galán, el actor hispano-cubano no había encarnado este tipo de producciones, hasta ahora.

Dada la fuerte carga sexual de cada escena, tanto para Cortada como para Torrebejano y el resto del elenco era esencial el coordinador de intimidad, figura profesional que cada vez va ganando más peso en la industria audiovisual española. “Para mí, hubiera sido inviable rodar esta producción sin coordinación de intimidad, porque es uno de los pilares de la historia”, señala el intérprete cubano.

Fotograma de '¿A qué estás esperando?'

“Todo tiene que estar muy bien rodado y cuidado. Había que repetir tomas durante los meses de rodaje y había muchas escenas de este tipo”, agrega. “Han hecho una labor increíble las coordinadoras, me he sentido muy cómoda en este rodaje. He roto un tabú, porque soy muy pudorosa y tímida. Con estas secuencias, me veía muy expuesta, dado que estábamos desnudos rodeados de un equipo de producción”, confiesa Torrebejano.

"Cómodos en el rodaje"

“Al estar así de expuesta, si no te sientes cómoda, no vas a estar pendiente de tu trabajo. Aquí, tocaba hacer un claro ejercicio de actuación. Quizás a mí no me apetezca estar desnuda delante de tanta gente, pero a Sonia sí y ella lo disfruta. Había que hacer ese trabajo. Por ello, las coordinadoras de intimidad han sido tan importantes en este rodaje”, prosigue.

“Me encanta estar en una ficción con mujeres tan liberadas sexualmente”

“Creo que la coordinación de intimidad debe ser una parte fundamental de un rodaje para este tipo de secuencias. Son profesionales que nos cuidan, nos hacen sentirnos a todos cómodos y nos prestan muchísima atención. Ayuda a que se lleguen a acuerdos para poder ofrecer el mejor resultado y transmiten mucha seguridad”, expone Francisco Ortiz, otro de los protagonistas.

“También nos ayuda a que haya coordinación con la dirección. Tanto David Martín-Porras como Salva García, que han dirigido la serie, nos han cuidado en todo. Al final, el cuerpo no tiene tanta memoria corta y siente y es importante sentirse seguro y que todo fluya con naturalidad”, agrega Eva Ugarte.

Fotograma de '¿A qué estás esperando?'

La serie comienza de manera invertida, dado que los protagonistas conocen aspectos muy privados de sus vidas antes de que llegue la chispa del amor. “Sí, es como si comenzasen la casa por el tejado. Primero, conocen a sus respectivas familias, que eso suelo ser lo que más se tarda en enseñar. De hecho, los trapos sucios salen a relucir en esa primera cena. Algo tan íntimo se ve así de expuesto de buenas a primeras”, comparte con humor la actriz.

Sonia y Can son dos de los protagonistas, quienes tienen su contraparte en Carol y Daryl. Él es piloto y compañero de trabajo de Can y ella es auxiliar de vuelo y su prometida. A diferencia de la otra dupla, Carol y Daryl viven una relación de pareja que entra más dentro de las convenciones.

Fenómeno literario

“El enfoque de las dos parejas es distinto y se lo debemos, sobre todo, a los directores, que nos ayudaron a comprender la historia. Aunque, inicialmente, se ve más la de Sonia y Can, poco a poco seremos nosotros los que vayamos a poder desarrollar más la relación que tenemos en la ficción”, adelanta Ugarte. “Nos ha gustado que tenemos muchos momentos de humor y que surgen de manera espontánea, sin buscar la comedia en sí. Eso ha sido bonito”, añade Ortiz.

Dirigida por David Martín-Porras y Salva García, escrita por Natalia Durán y Marta Armengol y con Durán como showrunner. ¿A qué estás esperando? está protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz. Completan el reparto Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner. Una producción de Buendía Estudios, Diagonal TV y DeAPlaneta para Atresmedia.