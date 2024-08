Los impactantes audios de Rodolfo Sancho al que iba a ser testigo clave en el juicio de su hijo

Esta semana hemos conocido la sentencia que ha determinado el tribunal tailandés para el caso de Daniel Sancho. El chef ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta y habría sido trasladado ya a otro centro penitenciario.

Durante el programa de este sábado de Fiesta, el magacín de presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, se han reproducido unas grabaciones que Rodolfo Sancho habría enviado a Nilson Domínguez, quien iba a testificar a favor de su hijo. Finalmente, este no intervino en el proceso judicial.

La información la ha compartido la periodista nicaragüense Laura Rodríguez, quien se ha hecho eco de esta información que ha compartido con el programa. Lo ha hecho a través de Juan Luis Galiacho, compañero de la reportera. Esta información podría poner en peligro futuras apelaciones por parte de la familia Sancho.

Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho' Max

En el "audio" que se ha presentado en el programa, escuchamos como el actor demuestra tener una buena relación con el destinatario del mensaje: "Nilson, ¿cómo estás? Bueno, nada, quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia a eso, ¿vale?".

"Y te digo espero porque está siendo la ruina esto, imagínate. Tener que viajar a Tailandia, abogados en España, abogados aquí, es demencial. Pero haré todo mi esfuerzo porque, de verdad, creo que te lo mereces y ya sabes que yo creo que eres un magnífico ser humano. Así que haré todo mi esfuerzo para ello, ¿vale? Quería comunicártelo y quiero que lo sepas", continuaba el emisor de este mensaje.

Por otro lado, el colaborador Alejandro Entrambasaguas ha ampliado la información: "Nilson se ofreció a la familia de Daniel Sancho a testificar porque había sido víctima de Edwin Arrieta. Se supone que Edwin había amenazado de muerte a este hombre y él se pone en contacto con la familia de Daniel. Respecto al audio, a mí la información es en respuesta a otro audio en el que el testigo pide dinero".

En cuanto al hecho que no tuviera lugar el testimonio de este ciudadano venezolano, que presuntamente también habría sido pareja de Arrieta, Galiacho ha explicado que esto habría sido fruto del temor a las represalias: "Si allí te pillan declarando algo falso te meten a la cárcel seis años, le dio miedo y se echó atrás".

Más voces

Durante la emisión de Fiesta, también han sonado las voces de los letrados de la defensa de Daniel Sancho: Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, quienes habrían intentado ponerse en contacto con Domínguez para que diera a conocer su historia ante el tribunal.

Finalmente, también se han adjuntado imágenes que indicarían que se produjeron transferencias entre el equipo de Sancho y Nilson Domínguez. Sin embargo, no se ha determinado de forma definitiva el fin exacto con el que se habría producido. Los colaboradores de Fiesta han indicado que, al no haber testificado finalmente, no se habría tenido lugar un delito. Sin embargo, sí podría perjudicar al preso de cara a futuras apelaciones.