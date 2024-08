Ernest Riveras estalla con dureza contra Nico Abad tras criticar su estilo: "Mala persona y mal compañero"

Guerra total entre Ernest Riveras y Nico Abad, los encargados de narrar las carreras de motos en televisión durante los últimos años en nuestro país. Todo ha empezado a raíz de las críticas que hizo el que fuera presentador de Mediaset en Twitch durante una conversación con el periodista especializado en motor Mela Chércoles hace tres semanas.

La inofensiva mención que hizo Chércoles sobre los Juegos Olímpicos de París, cubiertos por Riveras en TVE, hizo que Abad arremetiera contra él por su estilo. "A mí no me gusta esa narración de datos. Me parece irrelevante, pero quiero dejar claro que sólo es una opinión sobre su manera de narrar", dijo.

Nico Abad fue más allá al revelar lo que les dice a sus alumnos en las clases de periodismo cuando le cuentan que han coincidido con Riveras. "¡Cuidado, que voy a deciros cosas!", reprodujo.

"A mi por ejemplo no me gusta de @ErnestRiveras esa narración de datos, me parece irrelevante. Pero quiero dejar claro que solo es una opinión sobre su manera de narrar"... (By @nicoabad)



Vídeo en 2 partes.https://t.co/PD6hDjYaLU pic.twitter.com/wCbOVK2cwV — MuchapichaGP®🇮🇨 (@Muchapicha_GP) August 8, 2024

Sus incendiarias declaraciones han tenido una rápida respuesta del comunicador que ha regresado a RTVE tras su periplo en Movistar Plus+ y DAZN. Lo ha hecho a través de Instagram, primero con un vídeo titulado Los puntos sobre las íes, y luego con un directo.

"El mes que viene cumplo 60 años y en marzo cumplí 38 en el periodismo", asegura en dicho vídeo primero confesando que está en un momento de su vida en el que "no quiere polémicas" para después entrar en materia. "Yo estaba al margen de todo lo que era MotoGP y, de repente, una persona me ha metido aquí y ha sacado mi nombre sin venir a cuento", prosigue.

Para los que no tenéis IG pic.twitter.com/012KKyc85D — Ernest Riveras (@ErnestRiveras) August 28, 2024

"Esa persona es Nico Abad. Intentaré no nombrarle mucho", apunta. "Como en esa charla [con Chércoles] se me faltó el respeto y a la verdad, estoy en mi derecho a contestar", asegura para proseguir: "Criticó mi manera de comentar y yo no soy un ofendidito. Tiene todo el derecho de decir que no le gusta mi manera de comentar".

"Me la trae al pairo lo que piense esta persona de mi manera de comentar. Igual que yo nunca me he expresado sobre su forma de comentar... y podría. Al final, yo nunca he sido trending topic por mi manera de comentar por algo malo y él lo ha sido permanentemente. Y esto sí es un dato", recalca en referencias al aluvión de críticas que solía recibir Nico Abad cuando narraba las motos en Telecinco.

Durísima advertencia

Ernest Riveras llega a referirse de Abad como "mala persona" y "mal compañero" tras airear las 'jugarretas' que le hizo cuando estaba en DAZN. Hubo un año que, coincidiendo con el inicio de temporada, a Riveras se le ocurrió la idea de hacer una conexión con todos las personas que habían narrado las motos, a modo homenaje. "Nico Abad fue el único que declinó", desvela.

El periodista acaba lanzando una seria advertencia: "No soy tonto. Sé que tú vives de esto [de Twitch] y le vas a sacar mucho rédito a esto. Y me da igual. Ya está. Para mí esto se ha terminado. Tú me has arrastrado a la arena, yo te he contestado y para mí punto final".

"Sólo te digo que si vuelves a cuestionar mi valor como profesional, haré dos cosas: lo pondré en conocimiento del colegio de periodistas y el próximo vídeo no será tan amable y educado", concluye Riveras.