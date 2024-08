Chábeli Iglesias, sobre el fracaso de ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’: “Me lo hubiera pensado mejor”

Los Iglesias. Hermanos a la obra ha sido uno de los grandes reveses de RTVE en cuestión de audiencias en este verano. La otra cara de la moneda de los magníficos datos que la televisión pública ha anotado gracias a las Olimpiadas y a la Europa en las últimas semanas.

Y es que el programa que conducen Julio Iglesias Jr. y su hermana Chábeli Iglesias no ha interesado al público, y ha sufrido cambios de horarios y de día de emisión con la intención de conseguir el interés del respetable, sin éxito. De hecho, su quinto capítulo no alcanzó siquiera los 200.000 espectadores, con un 5,2% de cuota de pantalla.

Y eso que la jugada no ha sido nada barata, pues por cada entrega Chábeli se ha embolsado 28.000 euros, y el antaño concursante de Tu cara me suena, 13.000. Una cuantía bastante importante si se compara con la de otros presentadores que, a diferencia de ellos, tienen amplia experiencia en el mundo del audiovisual.

Tras este fracaso, Chábeli Iglesias ha hablado con El Mundo, y desde Miami ha reconocido que el programa se hizo “con todo el cariño del mundo”. El formato nos presenta a Chábeli como alguien que se dedica a la decoración desde hace más de 20 años (aunque ella en la entrevista asegura que lleva tres décadas), y a su hermano, como un “manitas”, aficionado al bricolaje. Y ambos unían sus conocimientos para hacer reformas en casas de famosos como Ana Obregón o Beatriz Luengo.

La hija de Isabel Preysler asegura estar “muy agradecida por la oportunidad”, y lamenta que el programa, que en Estados Unidos tiene un gran tirón, “en España no ha funcionado tan bien”. El germen de la propuesta surgió tras su aparición en Lazos de sangre, en el documental dedicado a Julio Iglesias, y aceptó porque era un programa que le gustaba. “Siempre he dicho que no porque yo no me iba a poner bailar porque no sé hacerlo y tampoco me iba a sentar en un plató a hablar de mi vida por mucho dinero que me ofrecieran”, asegura, si bien, en su juventud sí que no tenía problemas en contar sus historias personales en los platós de corazón.

“Me lo hubiera pensado mejor”

Chábeli sí que se muestra crítica con la productora, Shine Iberia, responsable de formatos como MasterChef. Inicialmente se iba a hacer un programa similar al de los hermanos Scott, pero añadieron “una parte de reality”, porque pensaron que, si no, “no iba a funcionar”, y que responde a la parte guionizada. Algo que para ella ha sido “demasiado forzada”.

Tras aceptar el proyecto, Chábeli descubrió que en 2019 la misma productora hizo en Antena 3 Masters de la reforma, que no funcionó en audiencias. “Si lo hubiera sabido, me lo hubiera pensado mejor”, asegura.

A pesar de todo, Chábeli insiste en que querían llevar a cabo un programa “divertido, amable y blanco”, y ha lamentado las críticas, porque se hizo “con mucho cariño”, y, por su parte, con “muchísima dedicación”.