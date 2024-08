TVE ya promociona a Adela González como la nueva presentadora de 'Mañaneros': "Damos lo mejor de nosotros"

TVE ya está preparando al público para la principal novedad de Mañaneros para la nueva temporada televisiva: el relevo de Jaime Cantizano en la conducción. Adela González se convertirá en la presentadora del magacín matinal y la Corporación ya ha comenzado a promocionar este cambio, con la periodista prepara para “dar lo mejor”. “Comenzamos desde bien temprano a ofrecer lo mejor de nosotros”, comenta al inicio del anuncio.

El spot muestra a Adela González despertándose a las seis de la mañana, para después mostrar cómo está preparándose el desayuno en la cocina y tomando un café, mientras anuncia cómo el equipo se prepara para ofrecer la actualidad desde primera hora del día. “[Lo hacemos] poniéndonos al día, compartiendo impresiones, analizando la actualidad. La mañana la ocupamos en lo que más nos importa. Por eso, somos mañaneros”, termina de comentar al final del spot.

Un formato que la comunicadora guipuzcoana enfrenta “con mucha tranquilidad”. “Llego muy contenta y muy segura de mí misma. Ya tengo una edad, paso de los 50. Tengo un poquito más de poso, así como la tranquilidad y la fortuna de haber estado trabajando en lo que me gusta: haber presentado programas durante tantos años. Esas tablas de dan ese poso y tranquilidad. Eso sí, venir a RTVE es mucha responsabilidad. Si antes me preparaba mucho para cualquier programa, pero ahora más si cabe”, expresaba en una entrevista concedida a BLUPER.

González aseguraba que ve como pez en el agua con este nuevo reto profesional. “Es un magacín en el que voy a estar súper cómoda. Es lo que he dicho del equipo, que está muy cohesionado, con unas dinámicas muy bien engrasadas. Hay muy buen rollo. Todos aquellos que me han escrito o me han enviado audios para felicitarme me han dicho que es equipazo. Tenía muy buenas referencias”, compartía.

“Me decían que iba a trabajar muy a gusto, que iba a disfrutarlo. Eso ya me lo comentaban antes de conocer al equipo, al cual conocía a algunos de sus miembros por la televisión, pero no en persona. Claro, eso me dio una tranquilidad. Me encanta que el formato sea un poco de actualidad, un poco de entretenimiento, un poco de crónica rosa, de locura política. Todos los elementos que a mí me gustan”, agregaba.

González confesaba también que era muy consciente de que iba a enfrentarse a otros grandes rostros de la mañana como Susanna Griso en Espejo Público o Joaquín Prat en Vamos a ver. “Busco hacer bien mi trabajo, saliendo delante de la pantalla con un programa muy bien preparado. Hay un equipazo que lo viene haciendo genial desde hace un año y vengo aquí a aportar mi granito de arena. Habrá rigor a la par que entretenimiento, pues hay que disfrutar. Si lo hacemos bien, pues la gente viene.”, expresaba.