'El diario de Jorge' deja perplejo a un invitado en pleno directo: "Yo no venía para esto"

Este miércoles 7 de agosto, El diario de Jorge ha abordado el tema de “Vida de rico”, en el que ha recogido testimonios sobre personas a las que les ha sonreído la fortuna, aunque eso no sea sinónimo de bienes económicos. El magacín invitó a un emprendedor triunfador, Álex, un hombre de 36 años que ha triunfado en lo material, al lograr haber conseguido una holgada situación monetaria, pero que ha descuidado su parte personal.

Por ello, su esposa, Pepi, le había hecho una encerrona. Padre de cinco hijos, Álex lleva 15 años casado con Pepi. A pesar de ese tiempo, el empresario ha descuidado completamente el tiempo que debería dedicar tanto a sus hijos como a su pareja. Por ello, Pepi buscaba que su marido se comprometiera públicamente a tener 15 minutos dedicados exclusivamente a ella, 15 minutos que representan los años que llevan casados.

Álex no tenía ni idea de que su esposa estaba en plató. De hecho, él venía con la idea de hablar de emprendimiento. “Tengo más [dinero] que mucha gente en el baño”, expresaba, comentando que un golpe de realidad le ayudó a mejorar y que ha logrado facturar más de 300.000 euros al mes. El empresario compartía que le gustaba vivir bien y que no paraba de pensar en que llegasen los domingos.

Jorge Javier Vázquez le lanzó una pregunta: si conocía el significado del mensaje “15x15”. Fue ahí cuando Álex reveló que, para esos, temas, buscaría a su esposa. “Las mates no son mi fuerte, llamaría a mi mujer”, compartía. Fue ahí cuando descubrió que todo se trataba de una encerrona y que no había sido llevado al formato producido por Boomerang TV para hablar de finanzas.

“Llevamos 15 años juntos y lo que vengo a pedirte es que durante 15 minutos al día, uno por año, te dediques más a nosotros”, compartía Pepi al ver a su marido cara a cara. Justo en el momento en el que su pareja entraba, Álex lanzaba un “¡qué cabrona!”, al darse cuenta de la añagaza.

Pepi y Álex en 'El diario de Jorge'.

“Quiero que me dediques 15 minutos. Pero de verdad, sin móviles, sin estar pensando en el trabajo, sin niños. Solos, tú y yo”, pedía Pepi. Él, sonriente, bromeó preguntando si no eran 16 años los que llevaban casados. “No, son 15”, aclaró Pepi tajantemente. “Pero si yo me dedico Pepi, con 15 minutos no nos da para nada”, aseveraba su marido: “eso ya lo hacemos”. Sin embargo, la mujer no se veía muy convencida.

“Yo lo he comprado así, así como lo veis, lo entiendo y lo apoyo”, añadía ella, pero después Álex recordar que su esposa también iba al gimnasio. Jorge Javier Vázquez se dio cuenta y rápidamente respondió a Álex. “Ya empezamos con los reproches, porque le está diciendo que ella también va al gimnasio. ¡Pero luego es ella la que se come a los cinco hijos todo el día!”, expresaba el presentador, con el empresario dándole la razón.

Jorge Javier, Pepi y Álex en 'El diario de Jorge'.

Álex accedió a hablar con su esposa sobre la propuesta. El programa les dejó 15 minutos a solas para discutir sobre ello. Eso sí, antes pudieron escucharse ciertos reproches del emprendedor a su pareja. “¿Cómo me haces esto? Esto se habla en casa, yo venía a hablar de mi trabajo”, exclamaba el empresario, aunque manteniendo la calma y con una sonrisa.

“Me está diciendo que no tenía que haberle traído, que ya me dedica esos 15 minutos antes de dormir, pero no es verdad. ¡Si él se acuesta antes!”, revelaba Pepi. “Yo venía aquí para hablar de emprendimiento, no para esto”, compartió Álex delante de las cámaras. Finalmente, el empresario pareció acceder a las peticiones de su señora. Es más, consideraba que podría subirse “a 30 minutos”.

“Sin nada, con el pestillo puesto”, añadía Álex, recordando la petición de Pepi que el móvil quedase fuera. A modo de broma, el emprendedor terminaba: “A ver si vamos a sacar el sexto por culpa de Jorge [Javier Vázquez]”, expresó.