Adara Molinero se moja alto y claro en la guerra entre Sofía y Marta en 'Supervivientes': "La está machacando"

Marta Peñate y Sofía Suescun continúan siendo las protagonistas absolutas de Supervivientes All Stars. Las concursantes volvieron a tener la enésima bronca en la gala del Conexión Honduras, que este domingo volvió a liderar con un 15,9% de cuota de pantalla y 1.295.000 espectadores en Telecinco.

El detonante de la fuerte discusión fue un feísimo comentario que hizo la navarra, en relación con los problemas que tiene su compañera para quedarse embarazada. Y es que Sofía dijo que, al contrario que Marta, ella sí está "plena". "Me pareció lo más ruin, rastrero y sucio que he vivido en esta playa. Es el colmo de los colmos", se quejó Peñate.

En directo, Marta hizo una desesperada petición a su familia y amigos para que hicieran todo lo posible para expulsarla. "Me quiero ir, que no estoy bien. Todos los días me levanto con ganas de sonreír, la gente sabe que soy una tía que siempre pongo una sonrisa. Hay un juego sucio del que no estoy dispuesto a participar", dijo entre lágrimas.

El rifirrafe de Honduras llegó a Madrid cuando Kiko Jiménez y Tony Spina dieron la cara por sus respectivas parejas. El primero aseguró que veía a Sofía "muy tranquila" que no deja de "encajar golpes por todos lados". "Marta está demostrando inquina hacia ella. No para. Es una tras otra. Ha llegado a criticar hasta su postura [al sentarse]".

Como es lógico, el novio de Marta, sacó las garras por ella al asegurar que la situación era bien diferente: "Sofía provoca todo el rato y la hace llorar. Le interesa provocar para que Marta salte porque sabe cómo es".

Minutos más tarde, Sandra Barneda puso en pantalla los porcentajes ciegos de la votación para salvar a los tres nominados, Lola, Marta y Abraham. 67%, 17% y 16% fueron las cifras mostradas, por lo que claramente el público se ha volcado en masa con uno de los concursantes.

Fue entonces cuando la presentadora hizo una ronda rápida preguntando a los que allí estaban sentados sobre quién creían que correspondía "el porcentaje más alto de la edición para salvar". La primera en responder fue Marieta: "Creo que es Marta porque da muchísimo contenido. Es una máquina en los realities".

"A Marta no le gustaría", saltó de forma irónica Jiménez para recoger cable después: "Si es ella, yo feliz porque ojalá tengan [ella y Sofía] la oportunidad de reconducir la situación. Me gustaría verlas hablando como dos personas civilizadas y que lleguen a un entendimiento".

Tras opinar Miri Pérez-Cabrero y Carmen Borrego, Barneda preguntó a Adara Molinero. La madrileña fue muy clara al responder tomando partido por Marta, con la que tuvo una bronca descomunal nada más tirarse del helicóptero. "Creo que Sofía la está machacando y provocando continuamente", dijo provocando el aplauso del público.