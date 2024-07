Laura Madrueño paraliza la gala de 'Supervivientes All Stars': abandona en directo y Jorge Javier coge las riendas

Supervivientes All Stars continúa siendo motivo de alegría para Telecinco. La edición especial del reality se disparó este jueves a su mejor dato hasta la fecha, al conseguir un 19,6% de cuota de pantalla y 1.392.000 espectadores de media en una gala muy complicada para el equipo del programa.

Lo fue por las condiciones meteorológicas. En concreto, el huracán Beryl, que está azotando el Caribe, puso en riesgo la retransmisión. Como se pudo ver en las pruebas, el fuerte viento está complicando aún más la convivencia de los concursantes en Honduras. "Las tormentas les han estado haciendo la vida imposible", apuntó Jorge Javier al principio.

Laura Madrueño sufrió en directo las consecuencias del tiempo inestable. Los problemas empezaron a la hora de explicar la mecánica del juego de recompensa, cuando le empezó a entrar la tos. "Jorge, yo también me he constipado con esta lluvia", se justificaba sin poder hablar.

"Tranquila, Laura. Esputa, esputa", le decía su compañero desde el plató de Madrid, a lo que Madrueño abandonó la zona de juegos para intentar recomponerse. "Está haciendo un tiempo terrible. Fijaos en los concursantes tapados, pasando frío", agregaba Jorge Javier, que procedió a explicar la prueba.

Instantes después, Laura Madrueño reapareció. "Perdóname, Jorge. Sin voz no somos nadie. No sé lo que me durará la voz", decía. Y así fue. La tos volvió cuando los concursantes completaron la prueba y el de Badalona tuvo que coger los mandos nuevamente, esta vez en solitario porque, finalmente, Madrueño abandonó la gala.

"Tenemos que decir que nuestra compañera Laura Madrueño no va a poder continuar con el programa. Ya lo habéis visto. Tiene un resfriado de narices y se ha tenido que retirar. Así que desde aquí, le deseamos una prontísima recuperación. El domingo la tendremos en Conexión Honduras", apuntó Jorge Javier tras una pasa para la publicidad.

A lo relativo al concurso, Olga Moreno se convirtió en la segunda expulsada de la edición. Así pues, el público salvó a Jorge Pérez. "Quiero dar las gracias al equipazo por darme esta oportunidad", dijo la ex de Antonio David. "Me voy con pena, la verdad, no te voy a engañar. Pero Jorge se lo merece y lo está dando todo. A mí me ha faltado dar un poco más".

Por otra parte, los nominados de la semana son Abraham, Lola y Marta. Esta última fue añadida directamente por Sofía, que ganó la prueba de líder, y que se tomó la venganza tras una nueva bronca.