Ana Rosa Quintana se pronuncia alto y claro sobre el regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco

Aunque a Ana Rosa Quintana, seguramente, el regreso de Jorge Javier Vázquez a las sobremesas de Telecinco le pille de vacaciones, eso no impide que esté pendiente de cómo rinda el talk show que presentará en la franja en la que está Así es la vida actualmente. El programa producido por Boomerang TV durará media hora más y recortará la duración del espacio producido por Unicorn Content, además.

En un encuentro con los medios de comunicación, Ana Rosa Quintana ha opinado sobre el estreno de El diario de Jorge, con el que se retomará el concepto que tuvo, en su momento, el mítico formato que presentó Patricia Gaztañaga. “Jorge lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también”, expresaba este pasado miércoles 19 de junio en la alfombra roja de los Beef Awards.

Según señala Informalia, la veterana periodista ha hablado de la larga amistad que existe entre ella y el comunicador de Badalona, rompiendo así cualquier rumor sobre una posible mala relación entre ellos. “Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa, en el año noventa y pico”, expresaba.

[Ana Rosa Quintana cierra filas sobre su futuro en Telecinco: “En septiembre, aquí voy a estar sentadita”]

De la misma manera, rechazó de nuevo esas informaciones que decían que buscaba dejar la franja vespertina y retornar a las mañanas. “¡Si acabo de llegar!”, exclamó. Ya a finales de mayo, su productora desmintió tajantemente a BLUPER que pidiese a la cúpula de Mediaset abandonar TardeAR.

La periodista se reafirmaba en su intención de seguir liderando el magacín vespertino previo a la emisión de Reacción en cadena. “A mí me encanta la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y, para atrás, ni para coger impulso”, expresaba en la alfombra roja, mostrando así su máximo compromiso en seguir conduciendo el formato para la franja de tarde.

Ana Rosa Quintana en la alfombra roja de los Beef Awards 2024. Gtres

TardeAR se enfrenta cara a cara a un formato de la competencia, Y ahora, Sonsoles. El espacio conducido por Sonsoles Ónega ha logrado erigirse como uno de los pilares de Antena 3, junto con las telenovelas Sueños de libertad y Pecado original y el concurso Pasapalabra. La veterana periodista también aprovechó para rechazar cualquier tipo de guerra con quien fuese su compañera de productora cuando Ónega conducía Ya es mediodía. “No, yo no”, dijo de manera rotunda.

Una demostración de que entre las ‘reinas de las tardes’ hay una sana competencia. Lo cierto es que hay jornadas en las que lidera el magacín de Antena 3 y, en otros días, es el programa de Telecinco.