Xabier Fortes saca las garras por los comentaristas de la Eurocopa ante las críticas: "Tremendamente injusto"

Desde el pasado 14 de junio, día de su inauguración, la Eurocopa 2024 puede verse íntegramente y en exclusiva en RTVE. La cadena pública está emitiendo los partidos a través de La 1, La 2 o Teledeporte, en función de las necesidades de programación de cada canal.

Es por esta razón que los comentaristas de la Corporación están en el punto de mira continuamente. Cualquier acierto en sus narraciones, pero también cualquier mínimo error, va a estar sometido a juicio público en redes sociales.

Ellos son Juan Carlos Rivero, David Figueira, Alicia Arévalo, Paco Caro, Paco Grande y Alberto Font, los 'valientes' que se están enfrentando al micrófono desde hace casi una semana. Son los seis periodistas que se irán alternando para adornar con sus comentarios los 51 partidos de esta Euro 2024.

Este jueves, 20 de junio, un rostro de la casa ha decidido defender públicamente a sus compañeros. Xabier Fortes ha denunciado en su cuenta personal de X, antes Twitter, lo siguiente: "Se está poniendo de moda criticar a los narradores de fútbol de Televisión Española".

"Es tremendamente injusto. Estar en directo durante horas y horas, sin papeles e improvisando, no es nada fácil. Y sé de lo que hablo. Por eso, todo mi apoyo a Juan Carlos Rivero, Paco Grande, Paco Caro, Alicia Arévalo y a todos los compañeros y compañeras de RTVE que transmiten esta Eurocopa", escribe Fortes.

Se está poniendo de moda criticar a los narradores de fútbol de TVE. Es tremendamente injusto. Estar en directo durante horas y horas sin papeles e improvisando no es nada fácil y sé de lo que hablo. Por eso todo mi apoyo a @JCRIVEROTV @PacoGrandeTVE Paco Caro, Alicia Arevalo y.. — Xabier Fortes (@xabierfortes) June 20, 2024

El presentador de La noche en 24 horas remata su tuit felicitando a los trabajadores que están realizando la cobertura de la Eurocopa y declarándose firme seguidor de sus retransmisiones: "Yo sí disfruto de vuestro trabajo, ahora y siempre. Enhorabuena, compañeros".

Rivero contestó a las críticas

Poco antes del arranque del torneo europeo, Juan Carlos Rivero y otros comentaristas se daban cita con la prensa en un encuentro organizado por RTVE. El comunicador, narrador de los partidos de la Selección española, valoraba cómo recibía las críticas en redes. Concretamente, las referidas a su último fallo, confundir a Jay Z con Lenny Kravitz en la final de la Champions League.

Juan Carlos Rivero RTVE

"En 4 horas y 20 minutos, ¿dónde están los otros errores? Igual hay más gordos que ese, que no deja de ser una anécdota. Me gustaría no equivocarme nunca, pero soy humano", señalaba Rivero, que insistía en que no podía hacer más que "pedir disculpas".