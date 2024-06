María Galiana habla alto y claro sobre el juicio a Imanol Arias y Ana Duato: "Han tenido mala suerte"

El juicio del caso Nummaria ya ha comenzado. Un asunto en el que están implicados los actores Imanol Arias y Ana Duato, quienes han sido el emblemático matrimonio Alcántara de Cuéntame cómo pasó, quienes han sido acusados de defraudar a Hacienda. Mientras que el intérprete criado en Ermua ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, la artista valenciana lo rechazó. Siendo un proceso que sigue en curso, era imposible no preguntarle sobre el caso al reparto relacionado con la mítica ficción de TVE.

Es lo que le ha sucedido a María Galiana. La veterana actriz ha acudido en la mañana de este viernes 7 de junio al plató de Espejo Público para promocionar la nueva obra de teatro en la que participa, La reina de la belleza, dirigida por Juan Echanove y que puede verse en el teatro Infanta Isabel de Madrid. Ganadora de un Goya y una medalla del CEC por Solas, se hizo también un repaso a su amplia trayectoria en el cine, la televisión y el teatro.

Por supuesto, Susanna Griso no quiso perder la oportunidad de preguntarle a la intérprete sevillana sobre cómo está viviendo el caso judicial que afecta a la que eran su hija y su yerno en la ficción de Ganga. Por supuesto, Galiana no dudó en tirar de humor al inicio de su respuesta. “¡Ay, mis niños! Mi hija y su marido”, bromeaba al ver una imagen de ambos actores.

[Imanol Arias ya ha abonado más de 275.000 euros para saldar su deuda con Hacienda tras pactar con la Fiscalía]

Griso quiso saber también si estaba sufriendo por lo que estaban viviendo sus excompañeros de reparto. Galiana dio un claro gesto de compañerismo y lanzó una crítica velada a cómo se ha tratado mediáticamente el asunto.

“No me cuesta verlos. Yo creo que hay demasiada publicidad, sobre todo en esta época siempre. Todos los años, y mira que son 8 años los que llevan con esta situación, pero siempre a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir a esta pareja porque son famosos”, reflexionaba serena, quien consideraba que la única ‘culpa’ que podrían tener ambos era el de haber confiado en alguien que no era digno de ello.

María Galiana en 'Espejo Público'.

“[Tuvieron] la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo de una persona que, por lo visto, había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él”, argumentaba. “Cosas absolutamente absurdas”, agregaba con gesto preocupado.

La presentadora quiso saber la relación que tenía con quienes fueron sus compañeros durante más de 20 años en la aplaudida ficción de TVE. “Ahora no. El año pasado estuvimos todo el verano con un calor espantoso grabando la última temporada de Cuéntame. Con Ana he tenido contacto no hace mucho porque me felicita para mi cumpleaños. E Imanol, que también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más”, expresaba antes de finalizar su visita en el magacín matinal.