Duro enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Esther Palomera: “No puede dar lecciones de ejemplaridad”

La investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no deja de ser comentado y analizado al detalle en todos los programas de televisión que giran alrededor de la política y la actualidad. Este viernes, en La Mirada Crítica, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entró en directo para comentar el caso junto a Ana Terradillos, la presentadora.

La madrileña insistía mucho en la presunción de inocencia de Begoña Gómez, porque está siendo investigada, pero no ha sido imputada. Sin embargo, sí que ha deslizado una comparación con otras causas de corrupción del PP, partido político en el que ella fue mandataria.

“Lo que ha dicho la Audiencia Provincial es que sigan investigando los asuntos estos del señor Barrabés, que con todos mis respetos, ha recibido unas adjudicaciones gracias a Begoña Gómez, en mi opinión. Pero mi opinión no cuenta, la que cuenta es la del juez”, apuntaba Aguirre.

Terradillos quería saber si ella opinaba que todo lo que estaba pasando le iba a sumar al PSOE, en detrimento del Partido Popular. “Eso es lo que cree Pedro Sánchez, que lleva a Begoña, la hace víctima y va a conseguir que todos sus simpatizantes y votantes vayan como locos a votar el domingo”, valoraba.

Y añadía Aguirre: “A esta señora nadie la ha condenado. Lo que está siendo investigada, pero no es ninguna víctima. Yo he sido investigada. Yo he ido a ese mismo sitio de la Plaza de Castilla donde va a ir ella por haber parado en un carril bus en la Gran Vía”.

El desencuentro

Más adelante, Esther Palomera, una de las colaboradoras del programa, quiso dejar claro su punto de vista. “Hay políticos que pueden dar más lecciones de ejemplaridad que otros y, a mí, escuchar a Esperanza Aguirre dar lecciones en la vida pública habiendo tenido en su gobierno, nombrados por ellos, a dos vicepresidentes en prisión, a un consejero y a 22 imputados, se me abren las carnes”.

“Hay quien no está legitimado para dar lecciones de ejemplaridad en la vida pública y, desde mi punto de vista, Esperanza Aguirre es una de ellas”, decía también Palomera en el programa matinal de Telecinco. Esto provocó que la expresidenta de la Comunidad de Madrid entrase de nuevo en el programa para responderle: “”A mí ni siquiera me han abierto juicio. No me han tenido que absolver, es que no han encontrado, ninguno de los jueces, causa contra mí”.