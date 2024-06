Sara Carbonero revela cómo conoció a su amiga Isabel Jiménez y el día en el que Cristina Pedroche la "vaciló"

El plató de Martínez y Hermanos se despidió ayer de su primera temporada en Cuatro por todo lo alto. Sara Carbonero eligió el programa de Dani Martínez para reaparecer en televisión y compartir una velada con su gran amiga Isabel Jiménez, la actriz Toni Acosta y el cómico Florentino Fernández, conocido como Flo.

Como tantas otras veces, desde el inicio del programa, la dinámica fue clara: romper el hielo con anécdotas que hicieran reír a todos. El presentador, fiel a su estilo, no dudó en preguntarles sobre el rumor de que cuando se conocieron ambas periodistas no se cayeron demasiado bien. "Alguien comenta que si Sara miró mal a Isabel", señaló Dani, metiendo cizaña.

Ambas se rieron y comentaron que se vieron por primera vez en el plató de Informativos Telecinco. "Lo normal es que alguien nos hubiera presentado, pero no fue así", aseguró Jiménez, que fue la primera en hablar y dar su versión de los hechos.

"Yo estaba trabajando y Sara llegaba por primera vez. Allí, Deportes e Informativos estamos separados, así que fue ya en la mesa cuando nos vimos por primera vez". La presentadora confesó que se sentía bastante nerviosa: "Sara Carbonero, que todo el mundo la conocía, y yo estaba expectante".

Isabel Jiménez y Sara Carbonero durante el programa de Cuatro 'Martínez y Hermanos'.

Sin embargo, se decepcionó con la llegada de su compañera. "Se sentó, me dijo 'hola', giró la cabeza y continuó a lo suyo. Yo pensé, 'ah, pues qué maja'", recordaba Jiménez con un tono irónico para indicar lo incómodo del momento.

Entonces, Sara interrumpió a su compañera y explicó lo que ocurrió realmente: "Tengo 6 dioptrías en el ojo derecho y 3,5 en el izquierdo, eso influye". Otro factor determinante es que Sara Carbonero se describe a sí misma como una persona tímida. Según relataron, ese mismo día, se sentaron juntas en maquillaje. "Desde ese día no nos hemos separado nunca", afirmó Sara.

Gran 'tierra, trágame' con Pedroche

Otra de las historias que sorprendió a todos fue la caída de Carbonero delante de Cristina Pedroche. Durante el momento 'tierra, trágame', la periodista recordó uno de esos momentos embarazosos, justo en los inicios de su carrera.

"Estaba en un evento, arreglándome, en el que tuve que hacer un paseíllo, había bastantes cámaras, y me pegué una hostia delante de un programa que grababa en directo. Pero lo fuerte es cómo me levanté. Se me vio la ropa interior, un cachondeo...", lamentó la presentadora.

Dani le pidió que representase ese momento tan vergonzoso y, al volver a hacerlo, casi se cae de nuevo. "No miento, soy muy torpe. Casi me mato, de verdad...", dijo Sara entre risas.

Este momento fue captado por las cámaras de Sé lo que hicisteis: "Subí como un muelle, llevaba un vestido mucho más corto, y seguí de largo. Si fuera ahora me reiría pero ahí estaba empezando y pensé que se haría viral. Se hizo porque la reportera era Cristina Pedroche, la quiero un montón y me vaciló un poquito, pero no pasa nada".