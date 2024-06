Jorge Javier Vázquez, la "estrella recuperada", y su reencuentro con Ana Rosa Quintana: "Dio para mucho"

De la noche a la mañana, Jorge Javier Vázquez ha pasado de estar casi defenestrado tras el fin de Sálvame y la cancelación de Cuentos chinos en el presentador estrella de Telecinco. El de Badalona tiene tarea por delante, porque Mediaset España ha vuelto a depositar toda su confianza para relanzar las audiencias de su cadena principal, que siguen estando muy por debajo de lo esperado.

Tras el éxito que está teniendo con Supervivientes, el grupo de Fuencarral ha entendido que tiene en casa al mejor presentador. De ahí que la próxima temporada, Jorge Javier tendrá que encargarse de la nueva edición de Gran Hermano de anónimos y de un talk show en la franja de la sobremesa, al estilo Diario de Patricia.

Este programa, que contará con el sello de Boomerang TV -la productora de La Voz vuelve a trabajar con la compañía tras la salida de Paolo Vasile- sustituirá a Así es la vida y comerá terreno a TardeAR. La idea es que llegue a la parrilla a finales del mes de junio, de forma que la cadena testee su funcionamiento en verano de cara a septiembre.

La noticia se dio a conocer la pasada semana en un evento del grupo con sus anunciantes. Allí se dieron cita la "plana mayor de los presentadores de la cadena", según relata el propio Jorge Javier en su blog de Lecturas, donde desvela que se reencontró con Ana Rosa Quintana.

"Iba yo muy preparado para la ocasión: traje azul marino y bien maquillado. Específico cómo iba porque después de la gala tuve que largarme pitando a urgencias por culpa de una otitis que me estaba matando. Y me pongo a imaginar qué pensará la gente que me vea casi de madrugada arreglado como para una boda", relata.

Ya en casa, el presentador quiso reflexionar sobre cómo se había desarrollado la noche: "Llegué como quien vuelve tras una jornada en la guerra de Vietnam pero a P. le pudo más su cansancio que mis penurias. Intenté explicarle mi encuentro con Ana Rosa, con Cristina Tárrega y con Cristina Garmendia, la nueva presidenta de Mediaset".

Pero su compañero no le hizo caso porque "se caía de sueño" y le propuso escucharle el día siguiente. "Y yo, el hijo pródigo de la televisión, la estrella recuperada, el hombre de moda, me vi en la cocina cenando cualquier cosa -porque con lo tarde que era tampoco era cuestión de ponerse púo- y entreteniéndome con no sé qué de YouTube".

El nuevo rival de Ni que fuéramos Shhh acaba dejando a sus lectores con la miel en los labios al no entrar en detalles sobre la conversación que tuvo con la comunicadora de Usera. "Y yo sé que todos estáis deseando saber lo que no tuve ocasión de contarle a P. No me extraña, claro, porque el encuentro con Ana Rosa dio para mucho".