Brutal rifirrafe de Lali Espósito y Vanesa Martín con una concursante de 'Factor X': "¿Qué hablas, Aye?"

Las segundas semifinales de Factor X estuvieron marcadas por la polémica. Lali Espósito y Vanesa Martín protagonizaron un tenso enfrentamiento con una de las concursantes, Aye Alfonso. La joven ya llegaba a la gala ofuscada por un comentario de la cantante malagueña la semana pasada. Todo terminó por explotar este lunes, 3 de junio.

"Yo quiero decir que no hay ni un solo artista que yo conozca, que sea grande, que no haya pasado por muchos noes y adversidades. Cuando empezamos, tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo", señaló Martín.

Vanesa advirtió a la artista paraguaya de que "la fama te manipula un poco y te moldea". Acto seguido, la jueza del espacio de Telecinco aclaraba sus palabras: "Yo intenté decirte que no te salieses de tu esencia, tu alma, tu folclore. De tu misión en esta vida como música. Porque Karol G solo hay una".

Eso sí, la cantautora optaba por no retractarse: "Quizá no se me entendió bien, quizá mi manera de decir la cosas no fue la idónea, pero no me desdigo de nada, mi amor. Te pido disculpas si te molestó, pero subrayo que no te salgas de tu identidad. Hoy sigo viendo a una Aye al margen de su identidad. Lo siento, disculpadme. Soy sincera".

Para contraatacar, Aye llegó a acusar a Vanesa de que sus críticas eran "destructivas" en ocasiones. Esto enfureció a Lali Espósito, que salió en defensa de su compañera de programa: "Siento que no te interesa nada mi opinión si no es algo que te haga sentir bien".

"Así que lo voy a resumir. Coincido con Vane en que todos pasamos adversidades. Cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo que le pone. Somos cuatro personas muy respetuosas al decir lo que pensamos. Nada de lo que decimos es destructivo", le espetó Espósito.

Vanesa Martín estalla como nunca

A la argentina le pareció una tremenda "falta de respeto" que la participante dijese que el jurado de Factor X era "destructivo": "Somos cuatro personas con mucho trabajo detrás. Si no te gusta lo que opinamos, también lo respeto, pero que sepas que viniste a un talent show de gente que canta y nosotros damos una opinión con la mejor de las ondas. Si eso te molesta, quizá no es tu lugar y puedes hacer carrera igual".

Alfonso seguía en sus trece: "Lo que dijo Vane fue que no soy una artista, que no merezco el factor X y que estaba como limpiando o separando el pescado". Ahora sí, Martín terminaba de saltar: "¿Qué hablas, Aye? ¿Qué hablas? Estás tan fuera de onda, me da tanta pena. La realidad está en la calle, señores. No se puede ir por esa soberbia por la vida".

Lali llama a la calma en redes

La aspirante de Paraguay argumentó que solo se estaba "defendiendo" de estos ataques, y la cosa pareció calmarse en ese punto de la discusión. Poco después de la emisión, Lali Espósito comentó el rifirrafe en redes, llamando a la tranquilidad: "Relajen, amores. Esto es un programa de tele y cada uno se expresa como siente y quiere".

— Lali (@lalioficial) June 4, 2024

"Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros. Se puede ver en todos los que han pasado por ahí. Cada uno sabe y en la tele se ve todo. No pasa nada de nada. Gane quien gane, lo celebraremos como celebramos la oportunidad de disfrutar del talento de todos"