La reunión secreta de Lara Álvarez con los jefazos de Telefónica que podría dar pistas sobre su futuro

Lara Álvarez, muy cerca de convertirse en el rostro estrella de Movistar Plus+ tras su etapa en Mediaset España

El futuro profesional de Lara Álvarez parece estar a punto de aclararse un mes más tarde de anunciar su marcha de Mediaset España. Lo hacía ella misma, a través de un post en su cuenta de Instagram que decía así: "Después de casi 10 años que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevocamino profesional. Gracias a todos por vuestro cariño".

Después de estar un tiempo alejada del foco mediático, esta semana, la presentadora ha reaparecido ante los medios de comunicación. Lo hizo en un evento de una marca de calzados de la que es imagen, y donde aprovechó para empezar a prepararse el terreno para anunciar su vuelta al ruedo.

Lara aseguró encontrarse en uno de los "momentos más ilusionantes de mi vida", pues en las últimas fechas ha recibido interesantes propuestas para volver a ponerse delante de las cámaras. "Tengo opciones acordes con mis valores", dijo en declaraciones a Europa Press.

"Ahora mismo estoy en un momento muy importante de tomar decisiones, de coger las riendas e intentar elegir lo mejor posible para seguir la línea que más va con mi persona. Pero es difícil con tan buenas opciones sobre la mesa", aseguraba Lara explicando que se trata de "apuestas que me sacan de la zona de confort".

"No tardaréis mucho en verme en televisión. Hay varias cosas que me ilusionan y con las que me identifico", dijo la comunicadora a modo de aviso de que no se demorará mucho tiempo para verla nuevamente en acción. Y todo apunta a que así será.

Pues bien, según ha podido saber BLUPER, Lara Álvarez tuvo la semana pasada una reunión con los directivos de Telefónica. En concreto, la presentadora acudió a las oficinas de TBS, una productora de la compañía que trabaja para terceros.

Su línea de negocio es verdaderamente amplia, pues TBS produce desde la Fórmula 1 para DAZN, documentales de temáticas deportivas para Amazon Prime Video y hasta hacen contenidos de branded content.

Eso sí, este portal también ha podido confirmar que no se contempla que Lara Álvarez acabe convirtiéndose en el flamante nuevo fichaje de Movistar Plus+, que actualmente atraviesa por una crisis identitaria tras dejar ir a grandes nombres del entretenimiento como Eva Soriano, Dani Martínez, Arturo Valls y, posiblemente, David Broncano.

La plataforma, además, está apostando firmemente por las series documentales y los true crime. Este miércoles mismamente, Movistar Plus+ anunciaba Lina, una serie documental sobre Lina Morgan. Un título que unirá a los biopics sobre José María García, Lola Flores, Raphael, David Bisbal y Miguel Bosé que ya están en el catálogo.

Lara Álvarez no fichará por Movistar Plus+

Una reformulación de la estrategia de la plataforma que se viene cociendo desde que en el mes de julio desapareciera #0, su canal lineal. De ahí a que la compañía se haya desprendido de programas como Martínez y Hermanos, Showriano y That's my Jam.

Habrá que ver cómo se resuelven las negociaciones. No olvidemos que, en los últimos meses, Lara Álvarez ha encadenado programas como Me resbala, A tu bola y La mejor generación, formatos que mejoraban la imagen de Telecinco en una etapa de transición pero que, sin embargo, no acompañaron en términos de audiencia pese a la gran valía profesional de la presentadora.

'A tu bola' ha sido uno de los últimos formatos que ha presentado Lara Álvarez en Telecinco.

"Llevaba ya muchos años con una oportunidad de crecimiento personal y disfruté en todos los programas que hice, pero yo he aprendido una cosa y es que las grandes audiencias no significan directamente una satisfacción profesional y las bajas no tienen por qué ser una sensación de fracaso", decía esta semana.

Y, es que, tras anunciar que dejaba de presentar Supervivientes desde Honduras a finales de 2022, el grupo de Fuencarral la renovó su contrato de larga duración para encargarla realities como La casa fuerte o Pesadilla en el paraíso.