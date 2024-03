Adiós a 'Showriano' y a 'La Resistencia': por qué Movistar Plus+ se está desprendiendo de todos sus programas

Adiós a 'La Resistencia' y 'Showriano': por qué Movistar Plus+ se está desprendiendo de todos sus programas

Hace una semana saltaba la noticia. David Broncano estaba a un paso de desembarcar en TVE con La Resistencia para competir contra El Hormiguero de Pablo Motos. El presentador, que ya en su día sonó para Telecinco, había llegado a un acuerdo con José Pablo López, director de contenidos de la pública, por tres temporadas a razón de 14 millones de euros cada una.

Sin embargo, el Consejo de Administración de la Corporación paralizó su fichaje poniendo de condición que únicamente dará luz verde a la operación si se cierra a Broncano por sólo un año de contrato. Lo que parece claro es que el programa que se lleva emitiendo desde 2018, tiene un pie fuera de Movistar Plus+.

Esto ya ha ocurrido con Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez que ha saltado a la televisión lineal (Cuatro) tras su paso por la plataforma de pago de Telefónica después de cuatro temporadas. Una evolución "natural", pero que sorprende porque el formato de Fremantle había conseguido tener éxito en Movistar.

[El dato de los espectadores únicos, el objeto de deseo de las cadenas generalistas para medir el éxito en televisión]

Otro formato que ha 'hecho las maletas' es That's my Jam, la adaptación del popular show de Jimmy Fallon por el que Arturo Valls se vio obligado a rechazar la oferta de Telecinco para presentar Me Resbala. En este caso, el programa de Lacoproductora sólo ha tenido una temporada en Movistar y todo apunta a que recalará en La 1.

La plataforma terminaba por quedarse sin programas de entretenimiento al trascender este jueves que tampoco renovaba Showriano, el espacio de la cómica Eva Soriano, según informó Yotele. El formato producido por El Terrat dice adiós después de dos temporadas.

Reformulación de su estrategia

Pero, ¿por qué la plataforma se ha desprendido de estos programas? La razón que lo explica es que el pasado mes de julio #0 desaparecía después de siete años siendo el canal lineal de Movistar en respuesta a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, donde el diferido había ganado peso.

La cadena había dejado de tener sentido como tal, y derivó en otra llamada Movistar Plus+, donde lejos de tener la preocupación de rellenar una parrilla diaria, se ha dado espacio a estrenos de películas y así como emisiones en directo de citas deportivas.

Movistar Plus+ estrena 'Macarena' el próximo 25 de marzo.

"Ahora no nos importa que un proyecto pueda ser de tres episodios aunque tengan un presupuesto mayor porque no tenemos que atender a esas horas en parrilla", aseguraba Jorge Ortiz de Landázuri, gerente de contenidos de la plataforma, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

De sus palabras, además, se puede intuir que los directivos de la compañía van a apostar por las series documentales y los true crime, géneros que cada vez tienen más tirón tantos en las plataformas de streaming como en las cadenas generalistas.

Series documentales y 'true crime'

De hecho, en los últimos tiempos, Movistar ha dado luz verde a biopics sobre José María García, Lola Flores, Rapahel, David Bisbal o Miguel Bosé y true crimes como Luz en las oscuridad o Matar al presidente, que han sido un completo acierto en términos de consumo.

"Ahora ponemos más ambición en algunos proyectos, aunque sean más cortos en duración. Antes no lo podíamos hacer de esa manera. Ahora no nos importa que un proyecto pueda ser de tres episodios aunque tengan un presupuesto mayor porque no tenemos que atender a esas horas en parrilla", reconocía Jorge Ortiz.

'La Resistencia' (El Terrat).

En esta reformulación de la estrategia de los contenidos de entretenimiento, se puede hacer la reflexión de que Movistar Plus+ ya ha rentabilizado programas como La Resistencia, que ejercía de cebo para atraer nuevos usuarios. Porque Broncano es (era) la imagen de la compañía.

Otra realidad es que los formatos resultaban demasiado caros para el rendimiento que luego tenían en la plataforma, pues el propio show de Broncano o Martínez y Hermanos se dieron a conocer a través de redes sociales, una solución para democratizar unos contenidos que únicamente tenían acceso aquellos que tenían contratado el servicio de televisión de Movistar.