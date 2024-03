Gianmarco Onestini, exconcursante de 'Supervivientes' compartirá escenario con Maluma

La carrera musical de Gianmarco Onestini le está muchas alegrías. El modelo y exconcursante de Supervivientes será uno de los artistas que participará en El Zevra, considerado uno de los festivales de música más importantes de España. El italiano compartirá escenario con figuras de la talla de Maluma, Myke Towers, Nicki Nicole, Manuel Turizo, entre otros.

Considerada una de las citas imprescindibles de la música urbana en España, El Zevra se celebrará entre el 19 y el 22 de julio en la playa de Cullera (Valencia). Ha sido el propio ex de Adara Molinero el que ha revelado en sus redes sociales que estará en el cartel de artistas del festival. “¡Bomba!”, ha escrito en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. “El 19 de julio me veréis compartir escenario con Maluma, Myke Towers, etc. ¡Esto es sólo el inicio!”, compartía ilusionado.

El hermano de Luca Onestini compartía justo el póster del festival, en el que había señalado la parte en la que aparece su nombre, entre el de Dann Valero y Javi Torres. El italiano está en plena gira de conciertos por toda España, algo que ha mostrado en sus redes sociales, donde se le veía llenar salas y recintos. “El tour acaba de comenzar”, ha asegurado el DJ. Yandel, Juan Magán o La Oreja de Van Gogh estarán también presentes en El Zevra.

[Quién es Gianmarco Onestini, concursante de ‘Supervivientes 2021’]

El italiano lleva ya una temporada en la que está centrado en una faceta profesional distinta por la que fue conocido inicialmente, al ser un experto en la participación de realities, estando en tres en Italia y en otros tres en España. Tras su idilio con Adara en GH VIP, se convirtió en un rostro asiduo de Telecinco. En 2021, participó en Supervivientes, en el que quedó como segundo finalista, solamente situándose por detrás de la ganadora, Olga Moreno.

BOMBAAAA 💣 19 de Julio me veréis compartir escenario con Maluma , Myke Towers etc. ESTO ES SOLO EL INCIO 🎧⏳ pic.twitter.com/qfK2UvbwVC — Gianmarco Onestini (@GOnestini) March 21, 2024

Además de modelo, Onestini está triunfando con éxito en la música como DJ y también como influencer, al contar con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. En sus redes sociales, ha podido verse cómo ha llenado salas como la Pandora de Sevilla, así como su participación en el 365 Primavera Fest de Granada. Una faceta musical que le está trayendo alegrías y que le han permitido mostrar al público ser una figura que va más allá del universo de los realities y la televisión. Su hermano Luca, es influencer y cuenta con 1,3 millones de seguidores en Instagram, además de también ser DJ.