Lara Álvarez se marcha de Mediaset España tras casi una década para "emprender un nuevo camino profesional"

Sorpresa en Mediaset España. O no tanta. Lara Álvarez ha comunicado a primera hora de este martes que abandona el grupo de comunicación con sede en Fuencarral, donde en los últimos años había sido uno de sus rostros más importantes tras presentar desde Honduras las galas de Supervivientes, el buque insignia de Telecinco.

"Después de casi 10 años que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional. Gracias a todos por vuestro cariño", ha escrito la presentadora en un post de Instagram, que no deja de acumular reacciones cariñosas de sus seguidores.

Como decíamos al principio, la noticia no nos pilla de susto. Desde que decidió dejar Supervivientes, Lara Álvarez no ha tenido suerte al encadenar proyectos que han pinchado en audiencia. Por ejemplo, en los últimos meses, ha sumado los batacazos de Me Resbala, A tu bola o La mejor generación.

Su nombre, no obstante, se ajustaba a la perfección a la idea que tenía la nueva cúpula de la compañía en su búsqueda de una televisión "blanca y familiar". Procedente de Atresmedia, la presentadora se vinculó a Mediaset en 2014. Fue a finales de 2022 cuando Lara, por sorpresa, comunicó que abandonaba Supervivientes después de ocho años como copresentadora.

Su adiós al reality de superviviencia generó todo tipo de especulaciones sobre una hipotética salida. Sin embargo, tan solo unos días después, Mediaset anunció la renovación del contrato de larga duración de Lara Álvarez. "Considero que Mediaset es mi casa profesional. Se acercan momentos ilusionantes, nuevos retos y proyectos", decía.

Su salida viene a confirmar que había perdido completamente su sitio en la cadena. "Puedes hacer un programa que te sigan tres millones de personas y no sentirte satisfecho en lo personal, no sentirte realizado en lo profesional, y puedes hacer un programa que puede tener menos audiencia pero decir: 'Sí, ahora tiene un sentido", nos decía Lara Álvarez en la presentación de Me Resbala.

"Lo único que tenía claro es que era el momento de un cambio, de una evolución. Lo sentía de manera personal y cuando eso pasa es imparable", reconocía. "Fueron ocho años de Supervivientes de los que estoy muy agradecida, porque fue un aprendizaje brutal en todos los sentidos".

¿Cuál es el futuro de Lara Álvarez?

Por el momento, desconocemos cuál será el nuevo camino que emprenderá la presentadora de 38 años. Una de las opciones es que Lara Álvarez regresara a Atresmedia, un grupo que cuenta con numerosos proyectos de entretenimiento. Tampoco sería descabellado que acabase recalando en alguna plataforma, ya sea en Movistar Plus+, Netflix, Prime Video o HBO, que mutará ahora en Max.

