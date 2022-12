Lara Álvarez renueva su contrato de larga duración con Mediaset después de su salida de 'Supervivientes'

Era el pasado 16 de diciembre cuando Mediaset España confirmaba la salida de Lara Álvarez de Supervivientes, el programa que había presentado desde Honduras durante ocho años. La audiencia se dio cuenta de que no volverían a escuchar la voz de la asturiana en el reality de supervivencia, y los rumores sobre las razones de su salida todavía no han cesado.

La presentadora "disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo", explicaba el grupo de comunicación en una nota de prensa. En el mismo texto, confirmaban a la nueva incorporación, Laura Madrueño, que actualmente forma parte del equipo de presentadores de El Tiempo en Mediaset España. Se suma así al equipo de presentadores de la nueva edición del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi.

En medio de la vorágine de comentarios sobre Álvarez, ha sido la comunicadora la que ha querido contarle a todos sus seguidores la realidad de su situación, y es que sí seguirá vinculada a la cadena, ya que ha renovado su contrato de larga duración.

"Me paso por aquí después de una semana de vacaciones para contaros muchas cosas", comenzaba diciendo Lara en el vídeo que ha subido a su cuenta oficial de Instagram. "Empiezo por la noticia que más ilusión me hace, y es que Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración con nuevos proyectos encima de la mesa. Es algo que me hace muy feliz porque llevo trabajando en Mediaset desde 2014, considero que Mediaset es mi casa profesional. Se acercan momentos ilusionantes, nuevos retos y proyectos".

También se ha pronunciado sobre su salida de Supervivientes: "Es cierto que no voy a ir, han sido 8 años de aventura en ese país maravilloso y ese formato que le tengo mucho amor y cariño. Es momento de evolución y de apostar por nuevos retos, y las ganas están ahí. Le deseo mucha suerte a Laura en esta nueva etapa que seguro que va a disfrutar muchísimo. Les mando un abrazo a mis compañeros. Empieza una nueva etapa para mí, en lo personal también. Os mando un beso y gracias".

Parece que la asturiana ha dejado la puerta abierta a su participación en otros futuros proyectos de la cadena, aunque quizás su futuro no está ligado con los realities de esta temporada, ya que tampoco será copresentadora de Pesadilla en El Paraíso, siendo sustituida por Nagore Robles.

