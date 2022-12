‘Joaquín, el novato’, la escatología y el humor de caca, culo, pedo pis

Este miércoles, Antena 3 escribe el punto final a la primera temporada de Joaquín, el novato. Un formato en el que se intentaba buscar un nuevo oficio al jugador del Betis Joaquín Sánchez una vez acabase su andadura en el mundo del fútbol. Para ello, charlaba con profesionales de élite del mundo de la interpretación, la canción, el motociclismo o la comunicación, realizando entrevistas en profundidad de forma muy desenfadada.

Con toda la tanda de episodios ya despachadas, a falta de la de esta noche, con Los Morancos, llama la atención la forma en la que se ha explotado el humor natural del sevillano a través de la escatología y los chistes de caca, culo, pedo, pis. Y es que en más de una entrega se ha hablado de deposiciones, de cómo mean y cagan los entrevistados, entre risas, eso sí.

Ya lo advertía Pablo Motos en el capítulo en el que enseñó a Joaquín Sánchez a hacer televisión. En su masterclass, el valenciano le preparó en concreto para su charla con Pedro Duque, y recomendó que no le lanzase directamente cómo va al baño mientras está en el espacio, que primero entrase en el terreno del aseo y la higiene personal, y que cuando el astronauta estuviese cómodo, ya podría lanzar la cuestión al respecto.

[Pedro Duque se sincera sobre su etapa como ministro en ‘Joaquín, el novato’: “Fue duro”]

Dicho y hecho. En el quinto episodio Joaquín tuvo delante de sí a Pedro Duque, y, como era de esperar, le sacó el tema de cómo se hace aguas menores o mayores en el espacio. “Las personas durante seis meses deben de tener un cuarto de baño donde hacer sus necesidades. En el váter tú utilizas la fuerza de la gravedad, pero como allí no hay abajo, hay que utilizar algo para sustituir la fuerza de la gravedad”, le explicó entonces el que fuese ministro de Ciencia e Innovación entre los años 2018 y 2021.

Para el del Betis, el relato de su interlocutor era casi un chiste, y no paraba de reír, y más, cuando detalló que en el espacio se orina en una especie de aspirador al que hay que apuntar muy bien. Sánchez incluso se atrevió a preguntar que, si para esos menesteres, el tamaño importa, algo a lo que Duque restó importancia.

Quizá la entrega en la que más se habló de cacas, culos y pises fue la de Mercedes Milá. Durante la primera parte del encuentro entre la presentadora y Joaquín, el bético le llevó varios objetos relacionados con su trayectoria, entre ellos, una palangana. Así, se recordó la vez que Cela presumió de poder absorber litro y medio de agua por el recto, algo que fue una vacilada del premio Nobel a Milá, aunque ella entonces no lo sabía. También se mencionó cómo la que fuese el máximo emblema de Gran Hermano no podía beber en vaso de tubo porque le recuerda al pene de Nacho Vidal, y luego, se recrearon un buen rato sobre el gusto de orinar en la ducha.

Como muchos recordarán, en su día, Milá defendió en el reality de Telecinco el hacer pis mientras uno está en la bañera. “Me apuesto doble contra sencillo que el 90% de la población se mea en la ducha. Yo hoy, por ejemplo, he terminado en la bici, me he metido en la ducha y ese pipi calentito... Hay que disfrutar de las cosas pequeñas”, aseveró la comunicadora, quien también aseguró que “la caca es lo mejor que hay” porque es “el DNI más importante de los seres humanos”. La charla entre ellos terminó con Milá preguntando si Joaquín huele los culos a los demás como hacen los perros. “Yo no he venido a hablar de mi culo, Mercedes”, zanjó el futbolista, entre risas.

Sin embargo, no fue la última vez que se habló de culos u orines en El Novato, pues la semana pasada entrevistó a Marc Márquez y volvió a saltar la liebre. Y es que no pudo evitar preguntarle al corredor cómo se las apañan para hacer sus deposiciones cuando se está encima de la moto. Y el catalán reconoció que nunca ha necesitado defecar, pero que sí se ha orinado muchas veces encima. “Si te estás meando, te meas en el mono”, explicaba, detallando que incluso en la propia parrilla de salida lo ha tenido que hacer en múltiples ocasiones. “Los mecánicos dirán '¡Está perdiendo aceite!”, le interrumpía entonces Sánchez, antes de que el invitado terminase de explicarse. Y es que no hay que desaprovechar la ocasión para hacer un chiste, y más, si está relacionado con cacas o pises.

Sigue los temas que te interesan