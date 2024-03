‘El Desafío’ destapa cómo el fichaje de Manuel Díaz El Cordobés para la nueva edición estaba ya apalabrado

En cada entrega de El Desafío hay alguien famoso que participa como invitado. Algunos ponen la carne en el asador con las diferentes pruebas del formato, ya sea como exhibición, o para ayudar a alguno de los concursantes. En este sentido podemos destacar, por ejemplo, a Alaska, que bailó con Mario Vaquerizo, o a Alberto Chicote, que tocó una batería en llamas. Y, además, hay famosos que se pasean por allí con la única intención de mirar y juzgar, como sucedí con Ana Milán la pasada semana.

En la entrega emitida en abierto este Viernes de Dolores, el programa ha recibido a Manuel Díaz El Cordobés. Y, demostrando su sangre taurina, entró al plató colocándose los dedos como si fuesen los cuernos de un toro, dispuesto a que Roberto Leal le diese unos pases.

“Yo siempre he sido primer espada, pero hoy vengo de subalterno, ¿eh?”, decía el colaborador de TardeAR en su bienvenida. En concreto, Manuel acudía a ayudar al presentador de televisión Pepe Navarro. “Pepe, yo hoy estoy a tu servicio, a tus órdenes y quiero dar las gracias a Pepe de que estoy íntegro entero todavía”, bromeaba el andaluz, que dejaba así claro que se iba a enfrentar a un desafío complicado.

El reto en el que Pepe y Manuel han colaborado mano a mano consistía en conducir un coche con dos volantes, que calificaron como único, cada uno mirando hacia una dirección. Tenían que coordinarse y comunicarse para lograr hacer un trayecto con éxito, y que estaba lleno de bidones ardiendo.

Aunque en los ensayos no fue muy bien la cosa, finalmente ambos consiguieron hacer el recorrido con éxito. Y tras esto llegó la hora de escuchar las valoraciones del jurado. “La prueba está superada, es perfecta”, aseguraba Pilar Rubio, que bromeó con las caras de miedo de Manuel. El torero se ofrecía entonces para que le diesen a él un cero si valoraban bien a Pepe. “Te propongo una cosa. Imagínate que os doy un 6. 3 para ti, 3 para ti, y los tuyos te los guardas para la siguiente temporada, porque me encantaría que vinieras”, proponía Pilar Rubio. Entonces el público y los participantes comenzaron a corear: “¡Que venga, que venga!”. Manuel preguntó a sus “amigos” que si le aconsejaban participar, y todos le respondían que sí. “Aquí se está estupendamente”, afirmaba Mario Vaquerizo. “Ya me has convencido, Pilar”, le decía Díaz. “Manuel presenta sus credenciales”, apuntaba Roberto Leal, antes de escuchar otras opiniones del jurado.

Esta candidatura de Manuel no ha podido pillar a nadie de nuevas. Y es que desde hace unas semanas está confirmado como concursante de la nueva temporada, junto a Victoria Federica o Roberto Brasero, entre otros. Hay que destacar, eso sí, que las presentes entregas se grabaron hace casi un año, aunque ya entonces el torero mostró su interés en ser concursante de este formato, hasta el punto de llegar a dejar apalabrada su participación.