Makoke explota y ataca a Laura Matamoros en 'Así es la vida': "Es la misma estrategia que usó en 'GH VIP'"

Laura Matamoros está dando mucho juego tanto dentro como fuera de la isla de Supervivientes. Las exigencias que impuso para regresar a Cayos Cochinos han provocado un enfrentamiento directo con Makoke, la ex de su padre. La modelo vio en directo cómo el pasado 10 de marzo, la influencer gritaba la mítica frase “¡Makoke a la calle!” antes de saltar del helicóptero a reunirse con el resto de concursantes. Ahora, la tertuliana ha estallado en Así es la vida por la estrategia que está usando la joven y de cómo ha provocado que una de sus amigas, Lorena Morlote, le haya traicionado.

Y es que, a pesar de su veto, Laura nombra mucho a Makoke en Honduras. Además de gritar la frase que popularizó Belén Esteban en Sálvame, la influencer ha hecho buenas migas con Lorena Morlote. Para la modelo, esto ha sido una traición, dado que la peluquera de los famosos era una de sus más íntimas amigas. Un movimiento que ha provocado que la colaboradora de Fiesta revelase que considera que se trata de una estrategia muy similar a la que tuvo Laura para ganar la cuarta edición GH VIP.

A Makoke le ha dolido que a Laura no le haya costado mucho que la peluquera se pasase a su bando. Las imágenes mostraban cómo la influencer lanzaba duros ataques con la exesposa de su padre y Lorena Morlote no hizo ningún movimiento por defenderla. Es más, la peluquera ha renegado de ella. Por ello, la modelo no ha dudado en reaccionar ante esta traición en el programa de Sandra Barneda y César Muñoz.

[Makoke, la eterna vetada para ir a ‘Supervivientes’: crónica de un fichaje que nunca ha podido ser]

“Estoy flipando. Me siento traicionada por una amiga. Desde anoche yo ya no considero que Lorena sea mi amiga” ha expresado en el magacín de sobremesa, donde ha dejado bien claro que su amistad con Lorena Morlote ha llegado a su fin. Para la modelo, la traición ha sido por puro interés y eso es lo que le ha dolido, que la peluquera haya optado por tirar por la borda su amistad para posicionarse mejor en el concurso de supervivencia.

“Entiendo que le ha podido más tener el apoyo de Laura en Supervivientes que mi amistad. Si mi amistad la valoras tan poco, adiós”, ha sentenciado Makoke en Así es la vida. Y es que la colaboradora se ha indignado ante la impasividad de la que creía era su amiga. En el plató, comentó que estuvo en la despedida que se organizó para desear suerte a la peluquera antes de que se marchase al reality.

Makoke en 'Así es la vida'.

“Lorena era muy buena amiga mía”, ha comentado Makoke, quien está harta de que Laura Matamoros la utilice como un saco de boxeo. De hecho, no ha dudado en responder a las afirmaciones en la que decía que la modelo había logrado mayor visibilidad gracias a que ella está en el concurso.

“Te voy a decir una cosa, gracias a que yo estoy aquí, tú saltaste del helicóptero. Llega un momento que ya me cansa, porque siempre tengo que estar aguantando este tipo de cosas. Yo llevo trabajando en esta casa 30 años y no me habéis hecho falta para nada. Ya está bien”, ha respondido así Makoke. Precisamente, a diferencia de Kiko Matamoros, ella no está vetada por Mediaset.

Para la modelo, todos esos ataques forman parte de una estrategia de la influencer para ganar en esta segunda oportunidad. “Laura ganó Gran Hermano metiéndose conmigo a saco, metiéndome muchísima caña”, ha recordado Makoke, quien ha terminado su alegato señalando que esa estrategia está haciendo daño a terceros. “Si quieres un poquito a tu hermana, cállate ya la boca”, concluía.