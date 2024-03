Helena Resano, presentadora de 'laSexta Noticias', recibe el alta hospitalaria: "Me toca parar y recuperarme bien"

Helena Resano, presentadora de la edición de sobremesa de laSexta Noticias, ha salido del hospital. La periodista fue ingresada de urgencias el pasado lunes 11 de marzo, tras acudir al centro sanitario pensando que sufría un pinzamiento. Ha sido a sus más de 27.500 seguidores en redes sociales donde la comunicadora ha querido dar la última actualización de su estado de salud. “Me toca parar y recuperarme bien”, comenta.

Como sucedió cuando hizo público su ingreso hospitalario, Resano ha compartido una imagen desenfocada en la cama de un centro sanitario. En esta instantánea se puede ver cómo aún tenía las vías del suero intravenoso aún puestas. Una foto con la que daba buenas noticias, dado que revelaba que le habían dado el alta médica. Recientemente, la periodista comentaba qué le había sucedido y cómo, en ese momento, no había recibido todavía un diagnóstico.

"El domingo [10 de marzo], de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo”, detallaba la comunicadora en su columna en Infolibre. En un primer momento, Resano pensó que era un pinzamiento, y realizó una serie de ejercicios para mejorar, pero no sirvieron como ella deseaba. Por eso, el lunes 11 de marzo fue al hospital. "Pensaba que me darían algo más potente para el pinzamiento, que la pierna despertaría y que tenía que pedir cita cuanto antes con mi fisio. Pero ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna", detallaba.

[Cómo los informativos de Franganillo y Carazo tiran de prestigio para competir contra un intratable Vallés]

“Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar, recuperarme bien y coger fuerzas para ser la de siempre”, comentaba al inicio del post de su cuenta de Instagram, en la que remarcaba que debía “tomar nota mental de esto”. La periodista no dudaba en agradecer las palabras de apoyo que estaba recibiendo por parte del público, “del cariño de la gente”. “Estoy abrumada por todos vuestros mensajes. Tengo miles sin responder, llamadas de teléfono sin devolver”, confesaba.

Resano comentaba también que interpretaba este ingreso hospitalario como una advertencia que su propio cuerpo le estaba dando. “Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído”, expresaba, para después agradecer al equipo médico que le ha cuidado durante estos días de ingreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helena Resano (@helenaresano)

“Gracias enormes a todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores. Se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba”, reconocía, para después terminar con palabras hacia su familia y seres queridos. “Gracias a mi familia, a mis amigos que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a sostenerme. En unos días espero estar dando ya guerra”, concluía, agregando un emoticono con un símbolo de corazón.

Helena Resano forma parte de laSexta desde 2006, cuando fichó procedente de TVE donde se encargó de reemplazar a Letizia Ortiz en Telediario de La 1 junto a Alfredo Urdaci. En la pública también pilotó el informativo de fin de semana junto a David Cantero. La periodista es la cara visible de laSexta Noticias en la edición de sobremesa, la que coge el testigo de Antonio García Ferreras y su Al Rojo Vivo. El pasado mes de febrero, el informativo consiguió un 9,4% de cuota de pantalla y 876.000 espectadores de media.