Risto Mejide atiza a Óscar Puente: "Es inaceptable que un cargo público se sienta con el derecho a amenazar"

Las continuas faltas de respeto del ministro de Transportes, Óscar Puentes, a los medios de comunicación han tenido rápida respuesta. Tras insinuar en redes sociales que los profesionales de la comunicación le bailaban el agua a Miguel Ángel Rodríguez, cadenas como Mediaset lanzaron un rotundo comunicado y figuras como Risto Mejide se enfrentaron en redes con el político socialista. El presentador ha vuelto a cargar contra el excalcalde de Valladolid.

Ha sido al inicio de Todo es mentira este mismo lunes 18 de marzo. De hecho, el publicista ha lanzado un dardo general que también cae a otras figuras políticas de otros partidos. El jurado de Got Talent dijo basta: “[Los políticos] saquen sus sucias pezuñas de los medios de comunicación”.

El rifirrafe que ambos han vivido la última semana ha continuado. Puente no ha pedido disculpas ni a la cadena de Fuencarral ni al presentador, a los que acusaba de seguir el dictado del director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, en su duro mensaje, tenía también palabras contra Rodríguez, por sus amenazas a periodistas de ElDiario.es.

“Cuando parecía que Óscar Puente se iba a llevar el premio a la falta de respeto a la libertad de prensa, va Miguel Ángel Rodríguez y le adelanta muy por la derecha”, referenciaba, recordando cómo el director de Gabinete escribió a frases intimidantes como “os vamos a triturar” o “vais a tener que cerrar”.

Mejide recordaba cómo la independencia editorial de Mediaset se ha puesto en entredicho y cómo no ha habido una disculpa por ello. “Esta casa se ha visto recientemente insultada por un ministro del Gobierno de España, se ha visto acusada de una mentira. Una que, por cierto, todavía hoy, el ministro no ha demostrado nada, y no ha pasado nada. Este presentador ha sido insultado por un ministro de España y tampoco ha pasado nada”, exclamaba.

“Los periodistas, los comunicadores, la gente que estamos delante o detrás de un programa intentando informaros, deciros lo que pasa, a menudo tenemos que sufrir cómo nuestra clase política se pasa todos los pueblos posibles”, proseguía el presentador, visiblemente molesto y señalando la gravedad que figuras del Ejecutivo tengan formas de proceder como las de Óscar Puente.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

“Es inaceptable que en una democracia ocurran estas cosas. Es inaceptable que un cargo público se sienta con el derecho a amenazar. Es cierto que hay diferentes grados de intensidad de una amenaza”, comentaba, revelando que el director de Comunicación del Partido Socialista llegó a amenazar con vetar que cualquier figura del partido interviniese en el magacín vespertino.

“Te pueden amenazar con triturar o con que van a asfixiar tu contenido, retirando a todos los cargos del PSOE que colaboren con tu programa. Eso es lo que pasó hace un par de semanas con el director de Comunicación del PSOE, que amenazó con prohibirles a los suyos intervenir aquí porque no le gustó alguna información que dimos. Es cierto también, en honor a la verdad, que se disculpó a las 48 horas”, confesaba.

Unas palabras que se produjeron antes de su choque con el ministro de Transportes. Mejide terminaba su reflexión advirtiendo que estas prácticas deben acabar. “Empieza a ser un patrón, una norma. Parece ser que los medios de comunicación estamos aquí para hacer o decir lo que ellos quieren, cuando en realidad debería ser al revés. Por eso desde aquí quiero dejar un mensaje para todos, un aviso a navegantes: queridos políticos, saquen sus sucias pezuñas de nuestros medios de comunicación”, terminaba de forma tajante.