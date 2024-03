Risto Mejide se despacha contra Óscar Puente en ‘Todo es Mentira’: “Hablaremos de todo lo que a usted le joda”

Risto Mejide y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente han tenido un choque este miércoles en la red social X, antes conocida como Twitter. Un enfrentamiento que tiene su origen en la forma en la que el presentador de Todo es Mentira informó de la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Risto Mejide se mostró irónico, dando a entender que esta información solo pretende tapar el ‘caso Koldo’. “Es todo casualidad, que nadie mal piense. Ya sé la pregunta que os estáis haciendo”, dijo Mejide para que, acto seguido, se escuchara la voz de Pedro Sánchez: “¿La Fiscalía de quién depende?”.

Esto provocó que el ministro escribiese un post en el que decía que Risto “sale al rescate de Ayuso cuando la corrupción le rodea por los cinco costados”, y recordó que la directora de comunicación de Mediaset España, Sandra Fernández, había formado parte del gobierno de Ayuso en Madrid. “Ahora se entiende todo mucho mejor”, aseguraba. Ante esto, Risto invitaba a Puente a ver el programa de hoy.

Quedaba un minuto para las cinco de la tarde cuando el publicista, al fin, respondió a Óscar Puente. “Para que luego digan que estos programas los preparamos. Realmente esta mañana yo no tenía previsto hacer ningún tipo de alocución y de intervención dirigiéndome a un ministro del Gobierno de España, y fíjate que cómo se ha torcido el día, ¿eh?”, introducía Mejide.

“Lo primero que tengo que decir es que lo que yo diga es absolutamente irrelevante. Yo no ostento un cargo público. A mí me paga mi sueldo una empresa privada. Yo soy empresario y respondo absolutamente de mis actos a veces hasta las 3 de la mañana”, decía con sorna Risto para aclarar que él no tiene un cargo ni público ni electo, y que no tiene “responsabilidad con nadie”. “Solo me represento a mí mismo. Lo que voy a decir ni siquiera representa ni a esta cadena ni a este grupo, ni siquiera a este programa”, continuaba Mejide, entendiendo que puede que haya gente en desacuerdo con las palabras que iba a pronunciar, pero que esa es “la gracia de este programa. Que no hay un pensamiento único. La gracia de este programa, señor Puente, es que yo llevo 17 años trabajando en esta casa, y todavía es el día que alguien me llame para decirme di esto o no digas aquello. La prueba cuál es, que esa llamada que usted tanto le preocupa, que si se produjo no esa llamada de Miguel Ángel Rodríguez ayer a la directora de comunicación, es que yo no sé si se produjo esa llamada”, afirmaba.

Y proseguía. “La prueba de que aquí se respeta la libertad de los trabajadores de esta casa es que a mí no me ha llegado esa llamada. Me encantaría que se hubiera producido, me encantaría que un político llamase molesto por lo que hacemos en este programa, ¿sabe por qué? Porque ese es nuestro trabajo, le guste usted a uno”.

Risto emplazaba a Óscar Puente a “pasarse la vida entera tuiteando sobre mí”, que él seguiría haciendo lo mismo que hace, y que cuando esto no sea así, “dejaré este programa y dejaré la televisión. A mí se me permite ser libre mis opiniones, exactamente igual que a todos los contertulios”. Ahí aprovechó para recordar que en el programa ha habido colaboradores de todos los colores políticos y que nunca se les ha dicho qué tenían que decir. “Yo sé que no estoy en televisión por mi físico, ya lo sé. Y tampoco tengo un programa como usted asegurado en sus tuits, yo el programa lo produce otra gente para su información. Ojalá algún día lo produzca yo.

Lo que tengo y parece que a usted le falta es libertad”, seguía exponiendo al socialista a través de la televisión, y afeando que piense que alguien que está hablando en el ejercicio libre de su opinión como ciudadano es un matón.

“Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez. Porque creo que su cargo merece un respeto, el que usted no ha tenido a todos los que trabajan en este proyecto, a todos los que trabajan en esta casa, y a todos los que se informan con quienes les da la real gana”, seguía asegurando Risto, que advertía que va a seguir “hablando de Koldo, de mascarillas, de la amnistía, y de todo lo que a usted le joda. Suerte, y ahora sí, cuídese”, terminaba. Y antes de cambiar de tema, quiso recordarle que no le amenazó cuando dijo “va por usted”, sino que es una dedicatoria taurina.