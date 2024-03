Risto Mejide reta al ministro Óscar Puente tras su bronca en las redes: "A lo mejor en la vida real es un gallina"

Tras las duras acusaciones de Óscar Puente a Mediaset, acusando a la directora de comunicación de Mediaset, Sandra Fernández, de seguir presuntamente directrices impuestas por Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de supuesto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. Acusaciones tremendamente graves que tuvieron rápida respuesta de Risto Mejide en redes, donde vivieron un tenso rifirrafe.

Este jueves 14 de marzo, Risto Mejide ha reaccionado de nuevo a las duras acusaciones del ministro de Transportes. En esta ocasión, el presentador optó primero por leer en directo el comunicado lanzado por Mediaset España, en el que la cadena rechazaba cualquier influencia en su línea editorial.

“Ante las afirmaciones efectuadas por el ministro Óscar Puente en la red social X, Mediaset España desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo y subraya la absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán los presentadores, periodistas, trabajadores y colaboradores que participan en todos y cada uno de sus programas”, leyó el jurado de Got Talent en su programa en Cuatro.

Además, el publicista ha dado un dato revelador. Mientras que ambos se enzarzaban en una dura discusión en redes sociales, su programa estaba negociando una entrevista con el equipo del ministro, prevista para el 8 de abril. Una cita que, inicialmente, Mejide llegó a pensar que había quedado en el aire tras las graves acusaciones vertidas por el político socialista. De hecho, el presentador hizo referencia a la nula ausencia de comentario en su intervención en la mañana de este 14 de marzo cuando habló para La mirada crítica.

Risto Mejide en ‘Todo es Mentira’.

“Yo no sé si el ministro habrá cambiado de opinión y si el que recula al final es él. Si a lo mejor es muy gallito en las redes, y en la vida real pasa lo que ha pasado esta mañana con Ana Terradillos y se vuelve un gallina”, señaló, dado que no hizo mención alguna a la trifulca que tuvo con Mejide en el magacín matinal.

“Según él, todos los programas seguíamos el dictado de MAR [Miguel Ángel Rodríguez] vía nuestra 'jefa de contenidos', que en realidad es nuestra directora de comunicación, hoy entra en un programa de esta casa y no dice nada al respecto. No ha dicho ni mu. Si a mí algo me indigna, lo digo”, señaló rotundamente en el espacio vespertino.

Dado que se ha confirmado que Puente hablará cara a cara con Mejide el 8 de abril, será en esa fecha cuando el ministro deba hacer frente a las graves insinuaciones que hizo contra la cadena de Fuencarral y que han obligado a que esta lance un contundente desmentido mediante un comunicado.