Así ha sido el adiós de María Patiño de 'Socialité': entre las lágrimas de Javier de Hoyos y el aplauso de la redacción

Y llegó el temido día. María Patiño se ha despedido de Socialité. La periodista coruñesa no estará en las dos últimas entregas que al programa le quedan antes de finalizar diciembre y 2023. Por ello, la presentadora ha dicho adiós este 25 de diciembre, en un regreso muy esperado tras su ausencia el pasado sábado 23 de diciembre, en la que no acudió al programa por tener fiebre. Por ello, tanto el director del formato, Javier de Hoyos, como la redacción han querido hacer un homenaje en el que no han faltado las lágrimas.

Este último programa ya sonaba a despedida. Ataviada con un adorno de Navidad a modo de chal, Patiño finalizaba el programa conectando con la redacción, con Javier de Hoyos comenzando a presentar el vídeo homenaje que el formato le tenía preparado a la conductora. El director del programa, le quiso hacer una pregunta: “¿cuándo fue la primera vez que dijiste: ‘gracias por estar ahí’?”

“La primera vez, no lo sé. Eso sí, recuerdo perfectamente el primer día, sí”, respondía la periodista. “El primer día, lo recordamos todo. Especialmente, Luis, el técnico de sonido”, respondió Javier de Hoyos entre risas y provocando una carcajada en Patiño. “¡Jajaja! Sí, falló todo el primer día”, replicó. “Pero, vamos a recordar. Porque no fue el primer día de Socialité la primera vez que dijiste ‘gracias, por estar ahí’”, señaló De Hoyos antes de dar paso al vídeo.

El vídeo mostraba que, efectivamente, la primera vez que María Patiño dijo “gracias, por estar ahí” fue el 22 de julio de 2017, meses más tarde del inicio del programa, que fue el 29 de abril de ese mismo año. Tras recordar esa fecha, De Hoyos quiso saber el motivo por el que, siempre, dice esa frase. Patiño no dudó en responder. “Porque yo estoy aquí por el público. Ha sido el público el que me ha perdonado los muchos errores que he cometido”, explicaba la coruñesa.

“Yo he crecido en un plató de televisión y ha sido el público el que ha estado ahí de forma incondicional. Por eso le doy las gracias y se las daré siempre. Yo estoy aquí por ellos”, prosiguió Patiño. De Hoyos no dudó en responder en su “equipo estaba también ahí” por ella. El director del programa no pudo aguantar la emoción al darle las gracias por estos seis años de trabajo. “Hoy, nosotros queremos ser los que te digamos: gracias por haber estado aquí estos seis años”, dijo antes de dar paso al homenaje.

'Socialité'.

El vídeo era un auténtico homenaje a María Patiño y todo su paso por Telecinco. Con las imágenes, además, se hacía también un tributo a aquellos formatos de La Fábrica de la Tele que le dieron audiencias millonarias a Telecinco, como Sálvame o Viernes Deluxe. “Ha trabajado en más programas que Almodóvar ha rodado películas”, contaba el narrador. Un homenaje que ha destacado su labor profesional y humana. La presentadora, mientras veía el vídeo, estaba reprimiendo las lágrimas.

La presentadora tampoco podía dejar de sonreír, sintiendo el calor y cariño de sus compañeros. Tras finalizar el vídeo, la presentadora se quedó sin palabras. Fue Javier de Hoyos quien le preguntó cómo se sentía. “Ha merecido la pena. Quiero darles las gracias a mis dos amores, poque me involucré en un programa de fin de semana y eso hizo que les quitase tiempo y no protestaron. Quiero dar las gracias a todos ustedes [los espectadores] y todo este maravilloso equipo. Yo voy a seguir andando, cantando. Esperadme, porque todavía queda mucha guerra que dar”, agradecía.

“Creo que ha sido una decisión acertada. Todos sabemos que este programa también lo deja de presentar Nuria Marín, una maravillosa compañera”, señalaba, antes de desearle suerte a María Verdoy, quien será la conductora del formato a partir de enero de 2024. “Se incorpora María Verdoy, una profesional excepcional. Pero yo también necesitaba valor, caminar. Necesito, probablemente, a crear otro bebé, para que cuando sea mayor y adulto como Socialité, vuele solo. Ahora me voy, pero volveré”, dijo.

'Socialité'.

Javier de Hoyos volvió a emocionarse antes de mostrar cómo toda la redacción del programa se despedía de ella. “Ha sido gratificante poder aprender de una profesional como tú. Yo, como director, como antes como redactor, subdirector y todas las diferentes facetas, me has enseñado mucho. Sobre todo, me has enseñado en que nunca ha dejado que nadie te mande y que tú eres dueña de tu vida. Todo este equipo te quiere”, dijo el cántabro.

“No deis nada por hecho, nunca. Y gracias, gracias por estar ahí”, dijo la presentadora, provocando el aplauso de todos los redactores y del director del formato, mientras se escuchaba No dejes de soñar de Manuel Carrasco. Se despedía así María Patiño, uno de los últimos resquicios que quedaba en Telecinco del universo Sálvame.

