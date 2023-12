La emotiva despedida de María Verdoy de 'Fiesta' y Emma García: "Pido que me deis una oportunidad"

El divorcio entre Mediaset y La Fábrica de la Tele, anunciado a inicios de diciembre, ha provocado grandes cambios en el grupo audiovisual. Risto Mejide pasará a ser ahora el productor de Todo es mentira y Viajando con Chester, los dos formatos que conduce. Por su parte, Socialité estará en manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez, Rafa Guardiola y Olga Flórez.

Pero ese no es el único cambio que sufrirá el programa de crónica social. María Patiño y Nuria Marín dejarán de conducir Socialité los fines de semana en Telecinco, después de hacerse oficial que Mediaset despedía a las dos presentadoras. Tomará el relevo a partir de enero María Verdoy, colaboradora y redactora de Fiesta.

Verdoy no es un perfil ajeno a la cadena. Tras ser reportera en Cazamariposas, ejerció de copresentadora, reportera y redactora de Viva la vida, quedándose en el formato que le sucedió, Fiesta. En el magacín vespertino de los fines de semana ejerce también las mismas funciones. Sin embargo, ponerse al frente de Socialité será su gran reto profesional hasta la fecha, ya que será la primera vez que presente un programa en solitario en una cadena nacional.

Así se despidió María Verdoy del equipo de 'Fiesta'

Esta nueva etapa en la vida profesional de la presentadora supondrá, por tanto, su salida del programa Fiesta, en el que este verano se encargó de sustituir, junto a Frank Blanco, a Emma García.

El próximo 31 de diciembre será el último día de María Patiño o Nuria Marín en Socialité y, a partir del 6 de enero, el formato pasará a estar presentado por María Verdoy.

[María Verdoy, la ascendente carrera en Telecinco de la nueva presentadora de 'Socialité']

Este sábado, María Verdoy se despidió, entre lágrimas, de todo el equipo de Fiesta. Emma García recibió en plató a la nueva presentadora de Socialité, muy emocionada. "Se acaba una etapa muy bonita, donde hemos compartido muchos momentos, que yo me los voy a quedar, pero empieza otra que es maravillosa para ti, que te la mereces y que estoy feliz por ti", aseguró la conductora del programa.

Por su parte, Verdoy se rompió a llorar en su mensaje de despedida, en el que dirigió unas emotivas palabras a Emma García: "Hoy es un día muy emotivo para mí, llevo todo el día despidiéndome de un equipo increíble, de un plató que lleva siendo mi casa cinco años y de ti, Emma. El mundo sabe que eres una increíble profesional, pero no sé si saben lo generosa que eres, me has dado tanto...".

María anunció que, "desde el día de Reyes, tendré un regalo muy bonito, que será presentar Socialité, un programa del que me declaro fan, siempre lo he sido", y lanzó un importante mensaje a los seguidores del programa: "Pido que me deis una oportunidad porque me apetece mucho disfrutarlo, tanto como he disfrutado estos cinco años".

Por su parte, Emma deseó todo lo mejor a su compañera y también se dirigió a las todavía presentadoras de Socialité: "María se lo merece, pero quiero mandar un beso muy fuerte también a nuestra querida María Patiño, que también termina una etapa para ella muy bonita y se abrirán nuevas puertas y nuevos caminos. Ella y Nuria son muy buenas profesionales y compañeras, os deseamos lo mejor". "Son maravillosas las dos", añadió María, a la que dedicaron un emotivo vídeo: "Siento que vuelo del nido y un pedacito de mí se queda en este plató para siempre".

