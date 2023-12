Afra Blanco explota contra un hostelero en 'laSexta Xplica': "Si no tenéis más personal, es por lo que pagáis"

laSexta Xplica no para por Navidad. Una noche más, el programa que presenta temporalmente Verónica Sanz abordó diferentes temas que preocupan a la sociedad. Por supuesto, uno de ellos ha sido el de los salarios. Aprovechando que se está hablando de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los empresarios han propuesto una subida del 3%, frente a la del Ministerio de Trabajo, que busca que sea un 4%. Por supuesto, entre los colaboradores, Afra Blanco volvió a ser la más combativa de la noche.

Tras la intervención de Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, la cual consideró que el sector privado “ya ha hecho un esfuerzo” en relación con la subida de salarios y ahora es turno “del sector público”; Sanz dio paso a Afra Blanco, la cual volvió a ponerse del lado de los trabajadores. “Hemos superado el 21 millón de personas trabajando. En los últimos 12 meses, se han creado más de 700.000 empleos […] Debería estar superado este debate [el de la subida de salarios] por una cuestión de dignidad […] Tocará seguir negociando, pero el sueldo actual está en los 1.200 euros mensuales de media, hay que seguir hablando entre patronal y sindicatos”, expresó la sindicalista.

Después de un intenso debate, se abordó la subida del SMI desde diferentes sectores. Por supuesto, no podía faltar el de la hostelería. Para ello, Sanz dio la palabra a David Ariza, CEO del restaurante Rice&Bones en Alicante. El empresario se quejó de que “España es un país de servicios, pero en el que nadie quiere estar al otro lado de la barra”, señaló, recalcando que sólo se quiere “disfrutar de los servicios”. Es más, Ariza estuvo en contra de que su sector cierre en días festivos o fines de semana, dado que son las jornadas en la que más se factura, dado que son muchas familias las que aprovechan para comer fuera esos días.

Su alegato tuvo respuesta primero de Sanz, quien consideraba que la falta de personal podría estar relacionada con bajos salarios. Precisamente, una de las quejas de los trabajadores en la hostelería es que predominan los sueldos precarios y un número de horas excesivo para lo que después se paga, tanto en los camareros como otros trabajos del sector servicios como los limpiadores.

Ariza, quien hablaba a título personal, expuso que “el salario está supeditado a la productividad”. Sus palabras se interpretaron de manera en que señalaba que, si un camarero cobraba menos, era porque no era lo suficientemente productivo. Por supuesto, esto encendió a Afra Blanco, quien inicialmente le dejó a Ariza argumentar sus palabras, dado que asesora a otros locales.

'laSexta Xplica'.

“Trabajo en muchísimos sitios y tengo trabajadores que tienen su salario, pero también tienen incentivos por productividad. Es decir, si se alcanza una facturación, cobran más. Los trabajadores no quieren esos incentivos”, exponía, declarando que su personal “no quiere ganar más”, optando por una mayor conciliación. “Mis trabajadores prefieren que se contrate más personal”, agregaba.

Ante esas palabras, la sindicalista decidió interrumpirle. “Claro, porque no quieren deslomarse, porque quieren prevenir y cuidar su salud laboral”, explotó, de tal forma que no quiso devolverle la palabra a Ariza y amplió su discurso a todos los empresarios sentados en el plató. “Estáis hablando constantemente de las responsabilidades de la persona trabajadora, pero no estáis mencionando los deberes que los empresarios de este país tienen. Por ejemplo, capacitar y formar a lo largo de la trayectoria profesional del trabajador”, dijo rotundamente.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Ariza se defendió, argumentando que lleva ya un decenio en el sector hostelero y que ha visto una merma en las personas que quieren dedicarse a la restauración. “No tenemos personal para trabajar porque tenemos gente que se ha formado y nadie quiere picar cebolla”, expresó. Blanco no dudó en considerar que si faltan trabajadores son “por las condiciones”. “Si os faltan también, es por lo que pagáis”, afirmaba antes de dar voz a otros colaboradores del plató.

