Afra Blanco, la sindicalista de laSexta, revela en 'Espejo Público' que haría si le tocase el Gordo de la Lotería

Como es habitual cada 22 de diciembre, las televisiones se han volcado con el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra desde el Teatro Real de Madrid. Todas las cadenas generalistas han modificado su programación habitual para prestar especial atención al evento que da el pistoletazo de salida a las Navidades.

Susanna Griso ha estado arropada en Espejo Público por Afra Blanco, la sindicalista de laSexta Xplica; las analistas políticas Esther Jaén y Ana Martín y la vicepresidenta de El ESPAÑOL Cruz Sánchez de Lara. Y todas ellas tenían sobre la mesa los décimos que han jugado. "Pero Esther, eres la que más juega", decía la presentadora a la colaboradora. "Y los que llevo [capturados] en el móvil".

Justo después de las presentaciones, al filo de las nueve de la mañana, Griso ha tenido un pequeño lapsus al creer que ya se había repartido un premio, pero inmediatamente el reportero presente en el Teatro Real indicaba que los organizadores estaban enseñando la bola del premio Gordo. "¡Qué susto!", exclamaba la presentadora catalana justificándose: "Me han despistado los aplausos".

[La probabilidad de que toque el Gordo de la Lotería de Navidad: la respuesta de un matemático en Antena 3]

"¿Qué haríais con cuatro millones de euros?", preguntaba a continuación Susanna a sus colaboradoras. Esther Jaén era la primera en responder: "Para que te toque tienes que llevar mucha tela [muchos décimos]". "Un décimo son 400.000, pero al precio que está la vivienda...", indicaba Afra revelando que si a ella le tocase, compraría un piso a sus hermanos. "Uno para mí, a mis papás para tenerlos cerquita...", decía.

Pero rápidamente Esther rebajaba la euforia de la activista. "Pero Afra, ¿llevas 10, 15, 20 décimos? No. Pues no vas a comprar", decía entre risas. "Pero de ilusión también se vive", señalaba Afra. "Yo lo guardaría para pagar impuestos, porque al paso que vamos todo se nos va a ir en eso", expresaba por su parte Cruz Sánchez de Lara.

Cruz Sánchez de Lara, en 'Espejo Público'.

Griso entonces se hacía eco de un informe que señalaba que el dinero no da la felicidad. "No se ha demostrado que las personas que han sido afortunadas, al año siguiente sean más felices, salvo que regalen y que sean solidarias". "Y luego hay muchos que se arruinan porque no hacen un buen uso de ese dinero", aseguraba Ana Martín indicando que todo el mundo utilizaría el premio del Gordo de la Lotería para quitarse la hipoteca.

Cruz volvía a intervenir para expresar la "ilusión" que le haría que tocase el número que ha jugado EL ESPAÑOL. "Me parece una tranquilidad tener una empresa en la que tus trabajadores no tienen hipoteca. Vivir en una empresa en la que la gente se libere de las cargas tiene que ser un sueño", aseguraba indicando que, en el caso de que le tocase la lotería, lo invertiría en el periódico que dirige Pedro J. Ramírez.

Sigue los temas que te interesan