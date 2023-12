La probabilidad de que toque el Gordo de la Lotería de Navidad: la respuesta de un matemático en Antena 3

Este viernes, 22 de diciembre, todos los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, lugar en el que se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Como cada año, las televisiones generalistas se han volcado con el evento desde primera hora de la mañana entrevistando a los afortunados que estarán presentes en el patio de butacas mientras los niños de San Ildefonso extraen los números y los premios de los bombos.

Minutos antes de que empezaran a girar los bombos, Manu Sánchez ha entrevistado en el informativo matinal que presenta en Antena 3 al matemático Santi García Cremades con el objetivo de conocer cuántas probabilidades tenemos de que nos toque la lotería. "A todos. A todos nos va a tocar hoy el Gordo", decía entre risas el periodista.

"Ahora nos vas a dar el bajón de que no hay casi ninguna probabilidad según la ciencia de que nos toque", añadía resignado el presentador. "Me da pena ser el Grinch, pero la matemática está en nuestra contra", decía para asegurar de forma clara. "No quiero quitar la ilusión a nadie, pero al menos que no haya frustraciones porque lo normal es perder como en cualquier juego de azar. La esperanza matemática es negativa".

[La historia de Raúl Berdonés, el presidente de Secuoya al que le tocó el Gordo de la Lotería de Navidad]

"¿Y por qué jugamos?", preguntaba entonces Sánchez. "Porque tenemos alguna pequeña probabilidad", resolvía García Cremades enseñando a cámara un cuadro de probabilidades. "Es un escenario posible", explicaba sosteniendo que el reintegro es lo más factible que ocurra, con 1 de 10. "Para luego invertirlo en el Niño". Que nos toque la pedrea hay 1 posibilidad de 50. "Lo esperable es que de 50 décimos te toque una pedrea".

"Y el Gordo es como lanzar una moneda al aire 16 veces seguidas y que salgan todas cara", aseguraba el matemático explicando que la probabilidad es de una entre 100.000. "El punto es tan pequeño que no se ve", decía indícandolo con los dedos ante la risa de Manu Sánchez en plató.

Manu Sánchez entrevista a un matemático minutos antes del sorteo de la Lotería de Navidad.

"No, no. Ya lo hemos visto. Una entre 100.000 posibilidades de que nos toque el Gordo", remarcaba el presentandor preguntando después a su paisano si alguna vez el mismo número había sido premiado dos veces. "El número se ha repetido, pero hay mucha superstición sobre esto. El ChatGPT ha hecho su predición y no tiene sentido estudiar la historia y se queda en una curiosidad", indicaba Santi García Cremades recomendando jugar nuestro número favorito. "

"Las bolas no tienen memoria, nosotros sí", añadía. "Los matemáticos somos personas. Yo juego por envidia y no quiero ser el único que no juegue, no vaya a ser que toque". Por último, el matemático se la jugaba apostando por el 31416, el número pi. "Pero está agotado".

Sigue los temas que te interesan