Así es María Verdoy, la nueva presentadora de 'Socialité': casada con el amor de su vida y con ganas de ser madre

Está siendo un mes de cambios para Telecinco y su parrilla televisiva. Tras la ruptura de las relaciones entre Mediaset y La fábrica de la Tele, este fin de semana se ha confirmado lo que era un secreto a voces: el despedido de María Patiño (52 años) y Nuria Marín (42) de Socialité.

A partir de enero, será María Verdoy (38) la que se ponga al frente del programa del fin de semana. Una decisión que llega tras su amplia experiencia en los espacios del corazón que comenzó como reportera en el extinto Cazamariposas.

Aunque la periodista valenciana es un rostro conocido delante de las cámaras, su vida personal ha permanecido siempre en un segundo plano y apenas se conocen detalles de lo que ocurre en su vida más allá de la televisión.

[Confirmado: María Verdoy sustituirá a María Patiño y Nuria Marín como presentadora de 'Socialité']

La periodista está viviendo uno de los mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Maria Verdoy se dio el 'sí, quiero' hace casi cinco años con el que considera el hombre de su vida, Vicente Tronchoni. Ambos se conocieron durante su etapa universitaria: ella estudiaba el grado de Periodismo y él Comunicación Audiovisual. Fue ahí cuando comenzó una relación que durante años sufrió idas y venidas, tal y como se ha encargado ella de contarlo.

"Me enganché totalmente y él justo se fue de Erasmus. Cuando volvió, estuve un poquito más distante y se lo puse más difícil. Ahí empezaron 10 años de no estar juntos", confesó en una entrevista para la revista Semana. Sin embargo, a pesar del tiempo en el que la pareja estuvo separada y continuaron con sus vidas, el amor volvió a vencer.

María Verdoy y Vicente Tronchoni el día de su boda, en 2019. Instagram

El matrimonio tiene un deseo en mente: ser padres. Sin embargo, el buen momento profesional que está atravesando María Verdoy está atrasando los planes de ampliar la familia. Hace dos años, la periodista dejó claro que si fuese por su pareja, "ya hubiésemos sido padres": "Ahora mismo no me parece que sea el momento más idóneo para quedarme embarazada. Depende de la vida y cómo me lo ponga".

A pesar de ser uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla, sus proyectos no han alcanzado el éxito suficiente. El último en el que estuvo involucrada fue en Rediseñame, un espacio patrocinado por Vinted. Antes de ponerse al frente de Socialité, María Verdoy fue la copresentadora de programas como Viva la Vida o Fiesta, sustituyendo a Emma García durante sus vacaciones. Sus primeros pasos en Telecinco los dio en el programa Cazamariposas, participación que supuso un antes y un después en su vida.

En cuanto a sus redes sociales, la presentadora acumula casi 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram y que van creciendo día a día. Es una plataforma en la que aprovecha para compartir momentos personales de su vida: desde viajes, hasta momentos junto a sus amigas.

