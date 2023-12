La felicitación navideña más familiar de Pablo y Marie- Chantal de Grecia con sus hijos en su año más difícil

No van a ser unas fechas fáciles para la Familia Real helena. Pablo de Grecia (56 años) se enfrenta a las primeras navidades sin su padre, el rey Constantino II, fallecido el pasado 10 de enero. Su ausencia en las celebraciones se va a notar y su recuerdo seguro estará presente, tanto en la memoria de su mujer la reina Ana María (75) como de sus hijos y nietos.

Como anticipo de las navidades, Marie-Chantal (55) ha compartido con sus casi 250.000 seguidores un christmas navideño protagonizado por la Familia Real al completo. "Paz, amor, felicidad y que brille el sol en 2024", este es el mensaje que transmitido en la publicación.

El matrimonio y sus cinco hijos, Olympia (25), Constantino Alexios (23 años), Aquiles (21), Odiseo (17) y Arístides Stavros (13) continúan con la tradición un año más. Además del mensaje que ha escrito la mujer de Pablo de Grecia, también ha compartido la instantánea de una postal: "Os deseamos a todos feliz Navidad y feliz Año Nuevo".

Justo debajo de esta dedicatoria, se dejan ver las firmas de los cinco hijos del matrimonio a ordenador. Sin embargo, las de Pablo de Grecia y Marie-Chantal aparecen escritas a mano. Para evitar la extrema formalidad, la familia ha querido incluir algunos detalles de puño y letra: desde emoticonos de corazones, símbolo de la paz y una carita alegre, a una frase: "To you all! (A todos vosotros)".

En cuanto a la imagen, la Familia Real ha escogido una fotografía en blanco y negro que fue tomada durante este pasado verano. Vestidos con ropa cómoda y ligera, los siete aparecen muy sonrientes y con el mar de fondo. Lo que ha sorprendido a muchos es ver al primo de Felipe VI (55) sin el parche que está obligado a llegar después de someterse a una operación hace tan solo unas semanas.

Fue Marie-Chantal de Grecia la primera en actualizar el estado de su marido: "Ojalá solo sea un nuevo look temporal". A partir de ese momento, nadie dio más detalles sobre lo que le había ocurrido. Ni siquiera en una alfombra roja a la que acudió el matrimonio en Londres.

Dada la insistencia de los medios de comunicación y de sus seguidores, finalmente, fue Pablo de Grecia quien explicó qué era lo que le había sucedido. "Muchas gracias por su amable interés y deseos. Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. Fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo", compartió a través de sus redes sociales, donde no suele estar muy activo.

Por ese motivo, la familia tendrá que permanecer en Londres unas semanas hasta que se le permita volar tras la operación. La pareja reside, en solitario, a caballo entre Nueva York y Londres desde 2017. Concretamente, lo hacen en el Upper East Side, donde disfrutan de una vida tranquila que solo interrumpen para acudir a actos sociales tanto en Manhattan como fuera de Estados Unidos.

