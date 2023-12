El problema de Suzete para recordar el nombre de su primer single en la gala de Navidad de ‘Operación Triunfo’

Este domingo, Prime Video ofreció un especial de Navidad de Operación Triunfo. Una entrega que se grabó unos días antes, pues los jóvenes artistas han tenido descanso en su formación para poder pasar estas señaladas fechas junto a sus familias y seres queridos. Como era de esperar, los villancicos y los cánticos navideños fueron la guía del programa, que contó con actuaciones de todos los participantes de este año, incluidos los ya expulsados.

Nada más arrancar la gala, Chenoa daba la bienvenida a Suzete, la que resultó la primera eliminada de la edición. La joven aseguró que le va “todo superbien”, y la presentadora entonces deslizó que ya se encuentra involucrada en la grabación de un single, y que más adelante hablarían de eso.

Por parejas, todos los triunfitos se subieron al escenario, y las últimas en hacerlo fueron Suzete y Chiara, que interpretaron Rockin' around the Christmas tree, de Brenda Lee, una artista que ha conseguido un gran éxito a los 78 años. “Hay esperanza”, bromeaban las dos jóvenes cantantes, entendiendo que un artista puede recoger sus frutos hasta bien avanzada su carrera. En ese sentido, Chenoa, que aseguró que Brenda Lee había destronado esta Navidad a Mariah Carey, pidió un fuerte aplauso para ella.

Tras esto, las concursantes recogieron un regalo de su amigo invisible, pues cada concursante le hacía un obsequio a otro de sus compañeros. En el caso de Suzete, recibió una foto de ella junto a su compañero Omar, quien le daba un beso en la frente. Y en la imagen había una dedicatoria, que ella no atinaba a leer, porque no descifraba la letra de su compañero. “No lo entiendo, pero muy bonito”, decía, mientras Omar bromeaba conque no estaba mal escrito. A pesar de esto, a Chiara también le costó comprender la dedicatoria.

“A Omar también le puedes regalar tu single”, introducía entonces Chenoa, dejando claro que su carrera musical comenzaba a dar pasos sólidos después de su paso por el concurso de Gestmusic. “¿Tenemos título?”, preguntó la presentadora, y Suzete se hizo un poco la remolona. Por un momento, dio la sensación de que no recordaba cómo se llamaba el sencillo en cuestión. A pesar de que se anunciase la buena noticia, Suzete ya había dejado claro a través de sus redes sociales que estaba pasando unos días en el estudio de grabación, y ahora se confirma que es para su primer tema fuera de la academia.

Suzete es icónica hasta para decir el nombre de su single👸🏿💅🏿#OTGalaNavidad #OTDirecto25D pic.twitter.com/gTet97lt47 — CHIARA FAVORITA🤸🏻‍♀️ 🐛🍯 (@loje57) December 25, 2023

