Suzete, primera eliminada de ‘OT 2023’: “La gente quiere buenos contenidos, pero también buenas voces”

Este lunes, Suzete Correia se convertía en la primera eliminada de Operación Triunfo 2023. Su interpretación de A song for you, de Leon Russell, no le permitió imponerse en la votación al otro nominado, Lucas. De esta forma, ha concluido su aventura en este concurso, en el que entró con cierto mal pie, pero en el que poco a poco fue encontrando su lugar.

BLUPER ha podido hablar con la artista nacida en Santo Tomé y Príncipe y afincada en Tenerife, quien reconoce que le vino bien estar nominada para aprovechar mejor todo lo que el concurso que ahora emite Prime Video le podía ofrecer.

¿Cómo te encuentras detrás después de esta noche movida de expulsión?

[Martin y Juanjo de ‘Operación Triunfo’: ¿la primera pareja del programa? Los fans apuntan a un “shippeo”]

Pues me encuentro como lo que se podría decir resaca postgala, pero bien, muy bien. Dentro de lo que cabe me encuentro bien. Es un poco raro, porque vuelves de estar encerrada, y dedicarte solo lo que te gusta, estar con una rutina diaria, horarios, y ahora es como vuelta a la realidad. Toca acostumbrarse a lo nuevo, porque ahora ya somos un personaje artístico.

Del programa, ¿con qué momento de todos los que has vivido te quedas?

Las clases de interpretación con Abril Zamora. El dar clases clases de ellas es como ¡wow! Es una suerte, un privilegio tremendo. Y el que Manu me haya acompañado al piano ha sido un regalazo también, y eso me lo quedo de por vida.

¿Qué tal has llevado el encierro? Más allá de que has estado haciendo lo que te gusta, has convivido con unos compañeros que te eran desconocidos, con unas rutinas marcadas.

El encierro, encierro, me costó mucho al principio, pero cuando me fui dando cuenta de que ya nos hemos acostumbrado a la rutina, quería más. Como que va habiendo una evolución cada vez que vas recibiendo clases, y cada vez que vas aprendiendo. Me quedo con estas dos semanas, que aunque han sido cortas, he aprendido muchísimo.

De hecho, ya que hablas de evolución, esa es una palabra que define tu paso. Empezaste con un poco de mal pie, pero pronto parece que se está encendió el chip y sabía dónde estaba y empezaste a soltarte las alas.

Exacto, cuando ya se me abrieron las alas, ya no pude tomar el vuelo. Pero si fue un subidón estar nominada y saber que podría ser la última semana. Entonces tenía dos opciones: una, deprimirme, y otra, seguir. Y dije: voy a aprovechar esta oportunidad y mostrar lo mejor de mí.

¿Te ha parecido un poco injusto que te haya tocado ser la primera expulsada?

No, no lo calificaría como injusto porque es que a alguien le tendría que tocar, e iba a ser injusto para todos, porque todos tienen un talento increíble. Me hubiera gustado seguir, pero no es injusto, no lo llamaría injusto.

¿Ha salido con alguna espinita clavada? Pensar que tenías que haber hecho esto o lo otro, ¿o has salido tranquila?

Con la espinita clavada de que podría haber empezado desde la primera semana bien. Eso se me ha quedado. Me he autoexigido demasiado, y el programa sirve para que evoluciones. Y desde la semana uno quería darlo todo, no aceptar los errores y no darme cuenta de que a partir de ahí iría evolucionando y aprendiendo. El machaque ese fue demasiado, y no me permitió desbloquearme.

Tu salida ha sido muy comentada por cómo estabas llorando, pero el programa mientras te regalaba un teléfono móvil.

No fue el momento más cómodo, pero se tenía que hacer, y se hizo. Independientemente de cómo me encontraba, fue un regalazo y lo recibo con todo el cariño del mundo. Sin embargo, es verdad que en ese momento no tenía cabeza para otra cosa que no fuera pensar: estoy fuera. Entonces no sabía cómo reaccionar, porque no estaba en la emoción.

Sabemos que salir como primer expulsado de OT no es el fin del mundo en absoluto, y tenemos como ejemplo a Mai Meneses o Lola Índigo. ¿Cómo te planteas tu futuro a partir de ahora?

Pues ojalá marcarme un Lola Índigo, la verdad. Sería, vamos, increíble y que venga el siguiente y diga, márcate un Suzete. Pero eso lo va a demostrar el trabaj que haga yo, el compromiso que tenga con los proyectos que vayan saliendo como artista. Ahora es el momento de trabajar en ellos y tratar de llegar a ser una Lola Índigo.

Suzete, en la gala 2 de 'Operación Triunfo'.

¿Os sentíais un poco conejillo de indias por ser los primeros concursantes de un programa tan importante en su salto a Prime Video?

Lo recibimos superbien, nos pareció superinnovador el hecho de Operación Triunfo se emita en directo por primera vez en una plataforma, y sea Prime Video, es algo que nunca se ha hecho. Esto nunca ha pasado y estaba en la incertidumbre, de qué va a pasar. Sin embargo, solo está pasando lo mejor, y la verdad es que es un privilegio.

Desde fuera, da la sensación de que en la academia hay mucho caos, con Noemí leyendo la cartilla bastante, y con compañeros muy enfocados en acercarse a otros que en aprender. ¿Cómo ha sido tu percepción?

Ambas partes se pueden equilibrar. La gente quiere buenos contenidos, pero también buenas voces. Y no creo que una cosa quite la otra. Hay voces tremendas. Si fuese que dan mucho contenidos, pero en las galas no, pero no es el caso. Hay nivelón, y creo que las dos cosas se pueden compaginar y dar el show que todo el mundo quiere ver.

Sigue los temas que te interesan