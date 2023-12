El llamativo gesto de Ruslana con Bea en la Gala 2 de 'OT' que no pasó desapercibido: "¿Le ha quitado la mano?"

Suzete se convirtió este lunes en la primera expulsada de Operación Triunfo 2023. La concursante lloró a lágrima viva la decisión del público, en una ajustadísima votación que dejó en la academia a Lucas. Su brillante actuación -versionó A Song for You de Leon Rusell- no sirvió para que siguiera concursando en el exitoso talent show que ahora emite Prime Video.

La Gala 2 de OT se saldó con las nominaciones de Álex, Denna, Violeta y Omar. Los profesores salvaron a Denna, mientras que los compañeros se descantaron por rescatar a Violeta. Además, Naiara fue elegida como el nómada favorito en una entrega que contó con Vanessa Martín en el jurado, además de la participación de Vicco y Abraham Mateo.

Pero la gala de Operación Triunfo dejó un momento muy comentado en redes sociales. Lo protagonizaron Bea y Ruslana, quienes interpretaron junto a Chiara el emblemático Walk like an egyitian de The Bangles. Todo ocurrió cuando Pablo Rouss valoró su actuación. Para atender su juicio, las tres se juntaron, pasándose las manos por detrás.

"Todos somos conscientes de que os lo habéis pasado increíble sobre el escenario. Tenéis tres personalidades y sois tres personas bastante diferentes, pero creo que habéis conseguido conectar entre vosotras y prestaron a la canción", empezó diciendo el productor musical para después pegarlas un toque en cuanto a nivel vocal: "Habéis estado bien, pero tenéis que tener cuidado con la energía porque puede pasaros malas pasadas".

En ese preciso instante, los seguidores de OT vieron cómo Ruslana quitó la mano izquierda de Bea, que se apoyaba en su cadera. Y, aparentemente, lo hizo de muy malas formas. Mientras tanto, Rouss continuó con su valoración: "Es una canción enérgica y que requiere de conectar con el público, pero a veces si te pasas de rosca, puedes desafinar y es un poco lo que os ha pasado en las armonías".

Instante en el que Ruslana retira la mano izquierda de Bea de su cadera.

Pese a estos pequeños fallos, el jurado consideró que las tres cruzaran la pasarela, algo que celebraron con un abrazo. El llamativo gesto de Ruslana hacia su compañera dio pie a que los espectadores comentaran en redes sociales, como recogemos a continuación. Un apunte extra. Ya en la academia y de madrugada, Ruslana y Omar se dieron su primer beso.

Creo que ha sido algo raro que ha pasado, porque luego Ruslana tenía la mano en la cadera con la de Bea agarrada — Ra - 🍀☥ (@ramonsinmon) December 4, 2023

Ruslana le ha quitado la mano a Bea???? Ha sido algo raro #OTGala2 — Awesome (@CrisPozas83) December 4, 2023

Ruslana le ha quitado la mano a Bea de mala manera o ha sido mi impresion? #OTGala2 — αlex 🍊 #TeamNaomi (@alexxtorres_12) December 4, 2023

COMO LE HA QUITADO RUSLANA LA MANO A BEA WTF????#OtGala2 — aitor (@aitorguedess) December 4, 2023

ruslana quitandole la mano a bea??????????? — bea ☆ (@cherriescoup) December 4, 2023

