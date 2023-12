Esta fue la sorprendente nominación que obligó a Chenoa a parar los abucheos al jurado de 'OT 2023'

Operación Triunfo sigue ofreciendo cada lunes nuevas actuaciones de los concursantes que permanecen una semana más en la academia. La gala 4 del exitoso talent show está causando toda una revolución entre los espectadores en Amazon Prime Video. Este lunes, 18 de diciembre, el formato volvió a ofrecer nuevas interpretaciones y expulsó a la tercera concursante.

En este momento del concurso musical, los triunfos han demostrado haber subido de nivel después del intenso trabajo en la academia dirigida por Noemí Galera. Por este motivo, el jurado lo ha tenido más difícil que nunca para llevar a cabo sus temidas nominaciones.

La cuarta gala de Operación Triunfo contó con la presencia de Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero como miembros del jurado y, además, Carlos Rivera participó como invitado. En una gala en la que Denna se tuvo que despedir del programa al ser la tercera expulsada, el jurado vivió la parte más negativa del formato.

El inicio de la gala 4 de OT 2023 estuvo marcado por la interpretación grupal de la canción Sweet Caroline de Neil Diamond. Después, llegó el momento de las actuaciones individuales y de la expulsión.

El público tuvo que elegir si Violeta o Denna debían seguir en la academia. Tras más de 4 millones y medio de votos, los espectadores lograron batir un récord de participación para salvar a Violeta. Aunque esta semana la gala ha estado marcada por los abucheos del público al jurado.

La sorprendente reacción del público de 'OT 2023'

Bea es una de las concursantes más queridas en esta edición. La joven de 19 años había defendido en el escenario la canción Peces de ciudad de Joaquín Sabina al piano. Sin embargo, su actuación no logró convencer al jurado y decidió proponerla para abandonar la academia.

De esta forma, Cris Regatero comunicó a la concursante que formaba parte de los nominados de este lunes. ""Lo más importante de esta canción es la letra y la narrativa. Lo que Sabina cuenta es precisamente una de sus grandes virtudes. Para mí, esta actuación prometía ser emotiva, pero ha habido algo que me ha sacado de esa narrativa", dijo.

Sin duda, la decisión de los jueces no gustó al público que estaba en directo siguiendo la gala 4. "Había momentos en los que no entendíamos lo que decías. No sé, te ha dominado un poco la canción. Antes decías que el piano era un escudo para ti y la manera en que decimos las cosas también dice mucho. Me gustaría que dejases de esconderte", explicó la periodista de Los 40. En este momento, el público empezó a gritar y a abuchear al jurado tras contar su veredicto. Por su parte, los 'triunfitos' tampoco estaban de acuerdo con la nominación de Bea y así lo hicieron saber con sus gestos de asombro.

Aunque uno de los hechos más llamativos en la historia de Operación Triunfo es la intervención de la presentadora tras la nominación y los continuos abucheos. "El público, evidentemente, tiene derecho a manifestación, pero, por favor, es una gala muy difícil, donde cada fallo cuenta. No es un trabajo fácil. Pido silencio y respeto por el jurado, gracias", manifestó Chenoa.

